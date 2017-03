communiqué de presse

La Commission de Discipline de la Fifa a décidé ce lundi 2à mars, de suspendre à vie l'arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey de toute activité administrative, sportive ou autre liée au football national et international. « M. Lamptey a été reconnu coupable de violation de l'art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d'un match) du Code disciplinaire de la FIFA à l'occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 opposant l'Afrique du Sud au Sénégal, le 12 novembre 2016 », lit-on dans un communiqué rendu public de la Fifa.

En parallèle, informe la Fifa, «toutes les charges pesant sur l'arbitre ghanéen David Lionheart Nii Lartey Laryea, dont le comportement a également fait l'objet d'une enquête, ont été rejetées par la Commission de Discipline de la Fifa ». Ce comportement du Ghanéen avait ainsi indigné plus d'un, suite à un pénalty complètement imaginaire accordé aux Bafana Bafana lors du match qui s'est déroulé en 2016 à Polokwane et comptant pour les éliminatoire de la Coupe du monde 2018 entre l'Afrique du Sud et le Sénégal.

«De plus amples informations concernant le match Afrique du Sud - Sénégal en question seront fournies dès que la décision deviendra définitive et contraignante .La Fifa mène une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la manipulation de matches et s'engage à protéger l'intégrité du football par tous les moyens possibles », précise la Fifa qui entend selon la même source poursuivre ses efforts de surveillances des matchs internationaux.

«La Fifa entend donc poursuivre ses efforts en la matière par le biais de diverses initiatives, incluant la surveillance des matchs internationaux des paris ainsi qu'un système de signalement confidentiel disposant d'une Hotline intégrité et d'une adresse électronique spécialement mises en place à cet effet », indique t-on.