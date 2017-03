Cote d'Ivoire: Joris Gnagnou - L'Ivoirien en pleine réflexion sur son avenir international

Convoqué pour la première fois en équipe de France des moins de 20 ans par le sélectionneur Ludovic Batelli, Joris Gnagnon va-t-il finalement choisir de jouer pour la France ou la Côte d'Ivoire, son pays d'origine ?

Une interrogation qui a traversé aussi l'esprit de Tiemoué Bakayoko, lorsqu'il est appelé pour suppléer Paul Pogba, absent pour cause de blessure.

Et pourtant le défenseur du Stade de Rennes était dans les petits papiers du staff technique des Eléphants de la Côte d'Ivoire. Si le sort du milieu monégasque prend une autre allure après sa sélection par Didier Deschamps, la révélation de la saison coté Stade Rennais (20 titularisations et un but en 2016-2010) pourrait décider de son avenir dans le futur : « Je suis encore en réflexion », avouait le jeune défenseur central (20 ans) la semaine dernière.

« Le staff est venu vers moi pour me parler de Joris, confiait Giovanni Sio l'attaquant du SRFC (20 capes sous la tunique des Éléphants), en novembre 2016. J'ai alors dit tout le bien que je pense de lui. Tôt ou tard, il sera amené à être appelé... s'il choisit la sélection ivoirienne. »

Même si il n'a pas encore pris une décision concernant son avenir international, la Côte d'Ivoire aura des difficultés à le convaincre de revenir.

Sa participation au tournoi à 4 nations en Bretagne prévu du 23 au 28 mars pourrait lui permettre d'avoir une idée sur les Bleus, mais déjà il s'y plait bien : « C'est un sentiment incroyable et une fierté de pouvoir porter le maillot bleu, a déclaré le phénomène. C'est un plus énorme auquel je ne dis évidemment pas non. »