Togo: Deux nouveaux joueurs en sélection

Claude Le Roy avait déjà fait appel aux locaux Elie Sewonou et Victor Nukafu pour pallier les forfaits de Matthieu Dossevi et Floyd Ayité.

Le sélectionneur du Togo a donc fait appel à Simon Gbegnon, 24 ans, joueur d'Epinal en National en France (20 matchs et 1 but cette saison). Puis au jeune Guillaume Yenoussi (Dyto), 19 ans à peine, une des révélations du championnat du Togo (3 buts en 10 matchs).

