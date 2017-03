Congo-Kinshasa: La CENCO annonce la signature de l'arrangement particulier pour le 27 mars

On a connu le drame du Kasaï à travers la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.… Plus »

«Globalement, nous avons bien travaillé. Le gros de points prévu à l'ordre du jour a été évacué. Nous avons fait des propositions à propos de la question sur la primature et nous avons renvoyé les différentes parties à aller y réfléchir», a affirmé Mgr Fridolin Ambongo, sans plus de détails.

Pour lui, les travaux de la plénière du lundi 20 mars entre la Majorité et l'opposition se sont bien déroulés et la suite du chronogramme a même été fixée. Il a notamment parlé de la mise en place d'un groupe de travail pour traiter de la répartition des postes ministériels, et la convocation de la prochaine plénière pour mercredi 22 mars.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.