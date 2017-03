Cote d'Ivoire: Des ONG alertent sur le sort de la forêt du Cavally

La Société de développement des forêts (Sodefor), en charge de la gestion des forêts du pays est, semble-t-il, complètement dépassée par l'ampleur du mouvement, et les autorités gendarmeries ou force de police, font preuve d'une coupable passivité, selon les ONG. Valéry Viehou de l'ONG OPFRT : « Sauver la forêt classée du Cavally, c'est sauver beaucoup, beaucoup, et surtout pour le programme d'émergence verte, donc l'émergence durable du président de la République ».

En Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays, plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme concernant la forêt du Cavally. Une forêt classée du pays, précieuse par sa biodiversité, et qui est menacée par des bandes armées et des exploitants qui la détruisent consciencieusement hectare par hectare.

