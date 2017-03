Le haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme accueille depuis hier, lundi 20 mars, une formation des forces de sécurité sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Une rencontre de 3 jours qui vise selon le représentant régional de la structure onusienne, Andrea Ori, à renforcer les capacités des forces de sécurité afin qu'elles appuient les professionnels des medias dans l'exercice de leur métier.

Même si les rapports entre les forces de l'ordre et la presse ne sont pas trop heurtés, la relation entre les journalistes et les force de police mérite d'être améliorée.

L'avis est du représentant régional du haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'ouest, Andrea Ori. Il s'exprimait hier, lundi 20 mars, à l'ouverture d'un atelier de formation des forces de sécurité sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et défenseurs des droits des femmes.

Une rencontre qui met autour d'une même table une vingtaine d'agents de police et des hommes de médias. L'objectif est d'éliminer les stéréotypes que se vouent ces deux corps afin d'arriver à la transmission de l'information correcte et l'exercice d'une profession peu dangereuse pour le journaliste. Mieux il s'agira aussi pour les forces de l'ordre de comprendre le rôle que jouent les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme.

Pour le directeur régional de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour l'Afrique de l'ouest et du Sahel (Unesco), Gwang-Chol Chang, il est nécessaire d'instaurer un dialogue permanant entre les journalistes et les forces de l'ordre.

La directrice régionale de l'Ong Article 19, Fatou Jagne Senghor, trouve elle aussi nécessaire la rencontre de partage entre les professionnels de l'information et les forces de police.

Chacun de ces corps doit avoir des règles précis afin qu'ils puissent se vouer un respect mutuel, trouve-t-elle. La quête de l'information mène souvent le journaliste dans des zones dangereuses.

C'est pour cela que Fatou Jagne Senghor, trouve importante l'accompagnement des forces de sécurité afin que la quête de l'information ne soit pas risquée pour le professionnel des médias.

La formation des journalistes initiée par le haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme, l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et Article 19 entre dans le cadre du plan d'Action des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Il a été approuvé par le conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations unies pour la coordination le 12 avril 2012.