Congo-Brazzaville: Forêt - Le gouvernement invite les Congolais à limiter le déboisement

La ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, Rosalie Matondo, a lancé le 20 mars à Brazzaville, un appel aux Congolais de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Elle s'est adressée dans le cadre de la journée mondiale des forêts, célébrée le 21 mars de chaque année.

« J'invite solennellement tous les Congolais, en cette journée internationale des forêts, de s'engager à ralentir le déboisement, à conserver nos forêts en bon état et à se donner ensemble les moyens de faire face au changement climatique », a déclaré Rosalie Matondo.

Elle a en outre souligné la pression humaine sur la forêt nationale qui perd chaque année 17.000 hectares du fait des défrichements dus à l'agriculture sur brûlis, la récolte du bois de chauffe, la production du charbon de bois, l'ouverture des routes, l'exploitation minière et les incendies de forêts.

« La déforestation est devenue alarmante dans les galeries forestières et les massifs forestiers péri-urbains et ruraux du fait d'une pression anthropique grandissante », a soutenu la ministre de l'Economie forestière.

Selon elle, pour remédier à cette situation, le gouvernement a lancé en 2011 le Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar). L'objectif de ce programme est de réaliser un million d'hectares de plantations forestières et agroforestières en dix ans.

Le Pronar vise également à alimenter le pays en bois et produits forestiers non ligneux, en vue de lutter contre la déforestation, la dégradation des forêts et le changement climatique.

Le gouvernement entend créer, à travers ce programme, des filières économiques et industrielles capables de valoriser les plantations forestières et promouvoir les plantations à haute capacité de séquestration de carbone forestier.

La journée internationale des forêts est célébrée cette année sous le thème : « Les forêts et l'énergie ». En République du Congo, plus de 80% des ménages utilisent le bois comme source d'énergie. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le bois apporte au monde environ 40% de l'approvisionnement global actuel en énergie renouvelable.

Au Congo, la forêt couvre une superficie de 22 millions d'hectares, soit près de 70% du territoire national. Le secteur forestier contribue au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 5,6% et représente la deuxième ressource nationale après le pétrole. Il fournit quelque 7424 emplois directs et 14.848 emplois indirects.

Le potentiel ligneux commercial est estimé à 170 millions de m3, mais seulement 1,5 million de m3 sont produits, alors que l'on peut fournir 2 millions de m3 de bois chaque année sans compromettre la durabilité de la forêt congolaise.

Dans le cadre de la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, le Congo vient d'initier un Fonds bleu pour le Bassin du Congo dont le mémorandum d'accord a été paraphé le 9 mars dernier par une douzaine de pays d'Afrique noire et le Maroc. Ce fonds prévoit de lever, pour sa première année, 65 milliards de francs CFA pour financer les projets concernant la faune, la flore, les cours et plans d'eau de la région.