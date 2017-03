Congo-Kinshasa: Jean-Paul Mutuale - « Ujana est un mouvement sans coloration politique »

interview

Jean-Paul Mutuale Kazadi est analyste politique et coordonnateur adjoint chargé des questions juridiques et administratives à Ujana/Belgique. Le mouvement citoyen congolais a lancé sa cellule en Belgique le 11 mars dernier au cours d'une réunion organisée à Bruxelles.

Le mouvement UJANA a été lancé à Bruxelles le 11 mars dernier. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce mouvement et quels sont ses objectifs ?

Ujana est un mouvement citoyen, laïc, civique et républicain sans coloration politique, qui regroupe tous les jeunes congolais où qu'ils se trouvent et qui a son siège social à Kinshasa/RDC avec comme président monsieur Kitenge wa Momat Félix.

Ujana poursuit plusieurs objectifs notamment promouvoir le vivre ensemble ; sensibiliser les jeunes à être garants de leur développement ; protéger et œuvrer à la cohésion de la vie en société ; inviter les jeunes à prendre part pleinement aux devoirs du citoyen y compris le vote, la prise de décision et la gouvernance ; promouvoir l'éducation, l'alphabétisation ; défendre la démocratie, l'application, l'Etat de droit et tous les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales ; partager et faire savoir à la jeunesse la vision qui se symbolise par les dix valeurs suivantes : constitution, souveraineté, démocratie, patriotisme, développement, solidarité, tolérance, liberté, égalité et laïcité) par le biais des formations, des colloques, des forums, des meetings.

Ujana veut s'implanter sur toute l'étendue de la RDC et particulièrement dans les milieux de concentration des jeunes (université, écoles, entreprises, camps militaires,)

Vos détracteurs disent que vous êtes inféodés à la majorité présidentielle ? Que répondez-vous à cela ?

(Rires) Dire que Ujana est inféodé à la majorité présidentielle signifie tout simplement qu'ils n'ont pas lu la charte de Ujana, parce que dans le préambule de ladite charte, il est écrit clairement que Ujana est un mouvement citoyen, laïc et républicain, sans coloration politique et par-dessus tout il regroupe les jeunes de toutes les tendances ( société civile, opposition, majorité, confessions religieuses etc.) D'ailleurs moi-même je ne suis pas membre d'un quelconque parti politique opposition ou majorité.

Quels sont, selon vous, les problèmes auxquels la jeunesse congolaise est confrontée aujourd'hui ? Quelles sont les solutions que proposent UJANA pour optimiser les compétences de cette jeunesse ?

La jeunesse congolaise a plusieurs problèmes. Elle est confrontée à la drogue, à la criminalité, au mépris des dirigeants, au chômage, à la non-accession à la formation de base pour tous, etc.

Il n'y a pas de solutions miracles, néanmoins à Ujana nous travaillons sur des solutions telles qu'éduquer et sensibiliser la jeunesse sur l'importance des études parce que c'est par une formation effective que la relève sera à la hauteur des défis.

Nous sensibilisons également les jeunes à la conciliation des impératifs du développement avec les exigences de la démocratie.

Nous voulons également conscientiser et rendre patriotes tous les jeunes désœuvrés. Nous interpellons tout Congolais épris de paix pour qu'il s'engage à préserver les acquis de la République, la paix et l'unité nationales.

Nous encourageons les jeunes à participer aux opérations électorales en cours. À ce sujet, le président national de Ujana RDC, monsieur Kitenge wa Momat Félix et la coordination Ujana du Haut katanga étaient accompagnés d'une forte délégation des jeunes pour se faire enrôler.

À Ujana, nous encourageons aussi les jeunes à être non seulement électeurs, mais aussi candidat pour prendre part à la gestion de la Res publicae. Nous appelons les jeunes à s'engager à tous les niveaux, car l'engagement n'est pas seulement politique.

Quels sont les projets d'UJANA en général et d'UJANA Belgique en particulier, pour les prochains jours ?

Comme le dit la devise de Ujana « Faire pour les jeunes, sans les jeunes, c'est faire contre les jeunes ». Cela veut dire que Ujana a comme objectif de militer pour un lendemain meilleur pour tous les jeunes congolais et cela passe par les différents points que nous avons évoqués ci-haut, et Ujana Belgique travaille en étroite collaboration avec Ujana RDC.

Mais à notre niveau ici, nous travaillons aussi sur la nécessité du vivre ensemble et conscientisons tous les jeunes au niveau de la Belgique à s'approprier le pays pour qu'ensemble nous puissions aller le plus loin possible et développer le pays. D'où l'importance de la réunion qui s'est tenue le 11 mars dernier et qui a marqué aussi notre sortie officielle.