Mauritanie: Le conseil, pour ses disciples, du cheikh El Hadj El Mishry à propos des réseaux sociaux

Alors qu'il était en partance du Nigéria pour le Niger, le grand érudit de la cité éducative Maata Moulana, cheikh El Hadj El Mishry, recevez le mois dernier, «tweet», «sms», « messages vocaux » et « vidéos » d'un club fan de ses disciples déterminé à lui faire accepter l'introduction des réseaux sociaux dans le quotidien des « tlamid » de la mahadra, la jeunesse de leurs esprits pouvant les dériver de l'essentiel vers le futile.

Et comme le cheikh El Hadj El Mishcry avait promis à ses disciples de revenir sur le sujet, voire de jeter un regard sur leurs « envois », il s'accordera un temps pour leur écrire depuis l'étranger, une longue communication, véritable mise en garde contre le téléphone intelligent fournissant des fonctionnalités à n'en pas finir comme la navigation sur le Web, la consultation et l'envoi de courrier électronique, la géolocalisation, la messagerie vocale visuelle, etc.

Dans cette pertinente communication sur laquelle, nous reviendrons, il leur dira en substance qu'il « remercie Allah, le Tout-Puissant, d'être à même de réfléchir à la bonne utilisation des nouveaux moyens de communication qui sont toujours plus modernes mais aussi plus dangereux sur la société des humains.

Car autant ils peuvent être, pour la société non instruite et ignorante, plus destructeurs que le vent de « Aad » (cité dans le Coran) qui détruit tout sur son passage par le commandement de son Seigneur ou le tourment qui emporta les mécréants parmi le peuple de Noé ; autant ces outils de communications sont pour la société des croyants, éveillés et rationnels, un bien précieux, tel l'océan exposé par Allah, pour en extraire des aliments licites, mais aussi des trésors et du pétrole.

Encore faut-il rester très prudent et très vigilant car les réseaux sociaux rendent parfois vraiment accros à force d'y passer trop de temps.

Alors, dira-t-il, n'oublions jamais d'évoque les bienfaits et de remercier Allah le Tout-Puissant de nous les avoir offert ({Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux} [Sourate: Les abeilles : 18].).