Sénégal: Le Plan minéral, un outil d'aide à la négociation des futurs contrats d'exploitation

Le document est également une synthèse des travaux consignés dans le Plan minéral de 1983 et ceux réalisés depuis lors par les sociétés minières et l'administration minière, à travers le Programme d'appui au secteur minier (PASMI).

Le Plan minéral actualisé est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Industrie et des Mines et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers le département de géologie de la Faculté des sciences et technique et l'Institut des sciences et de la terre (IST).

Papa Malick Ngom, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et coordonnateur du groupe des experts, a pour sa part relevé que ce plan sera un outil qui permettra, non seulement de localiser les ressources minières, mais également de déterminer la qualité des potentialités minières du Sénégal.

Dakar — Le nouveau plan minéral du Sénégal trouve sa pertinence dans la volonté de l'Etat d'aller vers une meilleure connaissance des ressources, en vue de disposer d'un outil permettant d'aider à l'aménagement du territoire et à la négociation des futurs contrats d'exploitation, a soutenu mardi le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye.

