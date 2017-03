Sénégal: Tambacounda, zone d'intervention test d'un projet de la FAO

Dakar — La région de Tambacounda est la zone d'intervention test du projet "services agricoles et inclusions digitales en Afrique", projet conçu par la division de l'information et de la technologie de la FAO et lancé ce mardi à Dakar.

Le projet vise le développement et la mise en œuvre de solutions dans les technologies de l'information et la communication appliquées, via des applications pour l'agriculture notamment au Sénégal et au Rwanda.

"Afin d'avoir un impact considérable de ces applications en milieu rural, la région de Tambacounda a été choisie comme zone d'intervention test du projet services agricole et inclusions digitales en Afrique", a souligné Reda Lebtahi, représentant de la FAO au Sénégal.

Ce choix se justifie par "la position géographique de la région de Tambacounda" a t-il dit mais surtourt par "le fort taux de prévalence de la pauvreté dans cette région, avec environ entre 62,% et 72% de la population, constituée de petites exploitants agricoles".

Selon la FAO, ce projet "innovant" permettra de "rapprocher les solutions technologiques aux besoins des ménages les plus démunis en Afrique, en relation avec les Objectifs du développement durable(Odd), pour réduire la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition".

Ainsi, souligne M. Letbahi, "le développement des applications dans cette première phase du projet concernant le Sénégal et le Rwanda s'articulera autour de 4 thématiques : la santé animale, le changement climatique, la nutrition et le marché agricole".

Ces applications permettront essentiellement de "faciliter l'accès à l'information en temps réel sur le marché agricole en connectant les producteurs aux consommateurs".

Elles permettront aussi de "diffuser l'information sur la santé animale et la météo, mais aussi de fournir des informations nutritionnelles sur la production, la conservation et la consommation des aliments".

De son côté, le directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) s'est félicité du choix porté sur le Sénégal.

"La mise en application de ce projet permettra à coup sûr, au ministère de tutelle de concrétiser sa politique agricole, qui a déjà pris un envol sans précédent", a dit Ibrahima Mendy, venu représenter le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck.

Le ministère, a-t-il poursuivi, "via la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles a développé depuis 2013 des systèmes de collectes de données agricoles sur la base de Smartphones. Ce qui nous a permis de mieux cerner les statistiques en la matière".

Selon M Mendy toujours, ce projet vient à son heure, puisqu'il va permettre surtout "le traitement, la collecte des données agricoles, la commercialisation, la fixation des prix, le transport".

La cérémonioe de lancement s'est déroulée en présence des représentants de la société civile et des organisations de producteurs.