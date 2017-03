Le dépôt de la demande de mise en liberté provisoire pour Khalifa Sall, initialement annoncée par ses avocats, ne s'est pas effectué hier, lundi 20 mars 2017. Me Ciré Clédor Ly et compagnie ont, en effet, décidé de surseoir à leur requête jusqu'après la confrontation du maire Khalifa Sall avec le percepteur et le Directeur administratif et financier de la ville de Dakar, prévue pour le jeudi 23 mars.

Les partisans du maire socialiste de Dakar qui nourrissaient une lueur d'espoir de voir leur leader humer l'air de la liberté, suite à l'annonce par ses avocats, vendredi dernier, d'un dépôt sur la table du doyen des juges d'instruction d'une demande de mise en liberté provisoire devront prendre leur mal en patience.

En effet, les conseillers du maire qui avaient prévu de passer à l'action hier, lundi 20 mars, n'ont finalement pas joint l'acte à la parole. Me Ciré Clédor Ly et compagnie ont, en effet, décidé de surseoir à leur requête jusqu'après le nouveau face-à-face entre Khalifa Sall, le percepteur et le Directeur administratif et financier de la ville de Dakar, un face-à-face décidé par le juge du Premier cabinet du Tribunal de grande instance de Dakar pour le jeudi 23 mars prochain.

Après avoir franchi le premier pas dans cette affaire de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, en entendant dans le fond du dossier toutes les personnalités incriminées, le doyen des juges d'instruction Samba Sall a décidé de passer à la vitesse supérieure en organisant la confrontation entre Khalifa Sall, Mbaye Touré, chef de la Division financière de la mairie de Dakar, et Ibrahima Touré, receveur-percepteur.

Pour rappel, le maire de Dakar et ses collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 8 mars dernier pour détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliards de francs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux dans le cadre de l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, suite à un rapport de l'Inspection générale d'État (Ige).