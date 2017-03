Algérie: Un appel à concurrence pour développer le domaine minier et pétrolier bientôt lancé par ALNAFT

Oran — L'Agence nationale de valorisation des ressources hydrocarbures (Alnaft) compte lancer, dans le cadre son plan d'action de l'année en cours, un appel à concurrence pour développer le domaine minier et pétrolier, a-t-on appris mardi à Oran de son président.

"Alnaft a inscrit, à l'instar des années précédentes dans son plan d'action de l'année en cours, le lancement d'un appel à la concurrence qui sera axé sur les opportunités de développement dans le domaine minier et pétrolier, eu égard à l'important programme de travaux d'exploration et surtout de développement devant être réalisé dans les prochaines années", a souligné Sid Ali Betata, à l'ouverture de la 7ème edition du Napec.

"Le lancement de cet appel dépendra d'un certain nombre de préalables liés à la conjoncture du marché essentiellement", a-t-il ajouté.

En outre, ALNAFT vient d'engager, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, un programme complémentaire d'études pour affiner les connaissances des différents potentiels en hydrocarbures, en particulier dans les régions du Nord du pays, de l'offshore et certains bassins sédimentaires largement sous exploités,a-t-il fait savoir.

Abordant la situation actuelle du marché pétrolier, il a indiqué qu'elle est "marquée par une tendance baissière dans les trois dernière années, ce qui a sévèrement affecté l'activité en amont pétrolier à travers la planète", ajoutant que "les pays producteurs ont vu leurs recettes baisser sensiblement et que les compagnies pétrolières ont également baissé de 50 % l'enveloppe budgétaire destinée à l'exploration, d'où le peu d'engouement d'opérateurs à travers le monde à aller dans certains projets jugés des plus risqués".

Par conséquent, les fondamentaux du marché pourront connaitre un "déséquilibre sensible" suite à la diminution des investissements dans l'amont en matière de renouvellement des réserves et de développement des capacités de production, a-t-il prévu, déclarant "nous devons tous réagir ensemble et ajuster notre stratégie".

Pour se faire, Alnaft a adopté une stratégie basée sur l'organisation régulière de réunions d'écoute et de journées d'information en direction des compagnies pétrolières qui activent ou souhaitent activer dans le vaste domaine minier et des hydrocarbures, selon le même responsable .

Cette action représente, selon M. Betata, une démarche de concertation et d'échanges pour "cerner les attentes, lever les contraintes et assurer les investisseurs de notre entière disposition à leur porter assistance dans toutes les étapes que requiert un projet de recherche et d'exploitation des hydrocarbures".

L'objectif principal de ces actions étant d'améliorer le climat des affaires, de faciliter l'investissement dans l'amont pétrolier algérien et d'accompagner les investisseurs dans un cadre de partenariat mutuellement bénéfique, a-t-il noté.