Cameroun: Alain Ripert DG BICEC - « L'argent de nos clients ne sera pas touché »

Ce qui a eu pour effet induit, le bilan négatif de la banque pour l'exercice 2016. Cependant et malgré tout, le Directeur General a rassuré. Avec un partenaire solide le groupe BPCE, la Bicec a la capacité de continuer à investir. La Bicec se porte bien et l'argent des clients ne sera pas touché.

On confesse à la BICEC que « Une fraude aussi massive étonne tous. On ne peut pas comprendre que les hommes mettent leur intelligence au service du vice. Ils ont profités de la position qui a été la leur au niveau de la banque »

Les chiffres envolés sans qu'à l'occasion, l'on circonscrive avec exactitude, la durée pendant laquelle ce vaste scandale financier a été opéré. On le comprend, on ne voudrait pas davantage faire paniquer une clientèle déjà fortement secouée par ce véritable tsunami financier.

A la suite d'une plainte déposée par la BICEC, la prison centrale de New Bell a reçu, Lundi 8 aout 2016 quatre nouveaux prisonniers : Innocent Ondoa Nkou, ex Directeur General Adjoint de la BICEC, Samuel Ngando Mbongue, ancien Directeur de la comptabilité et de la trésorerie, Ekoka Eponde Benoit, expert comptable et Martin Nyamsi, Directeur général de la société Interface, prestataire de services à BICEC.

« Détournement de 50 milliards à la BICEC ». L'affaire a fait les manchettes de journaux. La banque a déposé une plainte contre l'inconnue. Quatre personnes ont été arrêtées et écrouées à la prison de New-Bell Douala. L'enquête se poursuit. Le sujet était à l'ordre du jour au cours d'une conférence de presse donnée conjointement par le DG et le PCA de la BICEC vendredi 10 mars 2017.

