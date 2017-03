Les avions 787 seront restitués à leurs propriétaires au cours de la deuxième et de la troisième année. D'ici à juillet 2020, la compagnie envisage d'acquérir deux Boeing 787 baptisés « Dream liner ». D'après le ministre Edgard Alain Mebe Ngo'o, l'un d'eux intègrera la flotte en décembre 2018, dans la perspective de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

La Camair-Co dispose à ce jour de cinq avions. Pas suffisant pour lui permettre de rayonner à l'international. « Sur une période de sept ans, nous proposons que la compagnie acquière douze avions passagers, un avion-cargo et deux turbo propulseurs 777 200 ER, de manière intérimaire en attendant l'entrée du Boeing 787 au cours de la troisième et de la quatrième année », a expliqué Michael Bangue-Tandet, directeur des ventes de Boeing.

En ce qui concerne les destinations, Camair-Co va cibler vingt-trois villes dont huit destinations domestiques (Bafoussam, Bamenda, Yaoundé, Douala, Bertoua, Ngaoundéré, Maroua, et Garoua) quatre au niveau intercontinental (Bruxelles, Paris, Washington, et Londres) et onze sur le plan régional (Abidjan, Bamako, Bangui, Cotonou, Johannesburg, Kinshasa, Libreville, Ndjamena et Lagos). Cependant, Ernest Dikoum, DG de Camair-Co, a précisé que l'accent sera mis sur les vols domestiques.

