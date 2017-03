Cameroun: Peter Mafany Musonge - La nouvelle vie de l'ingénieur

Aujourd'hui, l'homme a une nouvelle mission : créer toutes les conditions du vivre ensemble au Cameroun. Ce patchwork de 286 ethnies dont certaines se regardent en chiens de faïence, et où la tentation du repli identitaire est toujours plus présente que jamais.

Son prédécesseur, Simon Achidi Achu, sénateur lui aussi, étant nettement plus effacé et affaibli, quand son successeur Inoni Ephraïm est de son côté incarcéré pour des accusations de malversations financières.

Aussi, ne va-t-il pas y aller du dos de la cuiller. Pour mobiliser, il va incriminer les ressortissants et l'élite de la région soeur du Nord-Ouest, en l'accusant de porter le trouble dans la « douce et paisible » région du Sud-Ouest.

L'heure est grave : les leaders du consortium ont d'ores et déjà appelé au boycott de cette célébration, et ce membre du conseil d'administration de la société de téléphonie mobile Mtn sait qu'il pourrait être tenu pour responsable en cas d'échec de la manifestation du 11 février.

Blessé, ce diplômé de l'université de Drexel en ingénierie civile et de l'Université de Stanford (Etats-Unis) en ingénierie l'est assurément.

Il faut dire que l'homme s'est laissé convaincre par le chant des sirènes, mais surtout par son profil et ses états de service : ancien chef du gouvernement, proche collaborateur du chef de l'Etat et anglophone de surcroit.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.