Congo-Kinshasa: Discussions du Centre interdiocésain - Le secrétaire général de l'Udps claque la porte

On a connu le drame du Kasaï à travers la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.… Plus »

Selon ses déclarations, relayées dans la presse, Jean-Marc Kabund ne compte plus regagner la table des négociations tant que les solutions idoines ne seront trouvées, essentiellement sur le mode de désignation. Il a aussi rappelé que sa décision est prise comme UDPS et cela n'engageait pas le Rassemblement, sa plateforme.

Agacé par l'interminable blocage sur la Primature, le secrétaire général de l'UDPS a quitté la table des négociations lundi dans l'après-midi, en clamant haut et fort que « ces discussions ont assez duré ». Il accuse par conséquent la MP et ses « affidés » de vouloir intentionnellement violer l'Accord du 31 décembre 2016 « au détriment du peuple congolais », en s'accrochant sur l'option de transmettre trois noms des candidats Premier ministre au chef de l'Etat en violation, dit-il, des dispositions de l'accord du 31 décembre. Il a fustigé également la mauvaise foi de la MLP qui cherche à gagner du temps pour accorder une rallonge au mandat de son autorité morale, le chef de l'Etat Joseph Kabila, « pourtant déjà fin mandat depuis le 19 décembre dernier ».

Vendredi dernier, un pas important a été franchi autour du mode désignation. En effet, la Majorité présidentielle et le Rassemblement se sont accordés sur une concertation préalable entre le président de la République et le président du Comité des sages du rassemblement pour régler cette question. Curieusement, à l'ouverture des discussions, hier lundi au Centre interdiocésain, les délégués de la MP sont remis sur l'option levée vendredi, revenant sur la nécessité pour le Rassemblement d'où préviendra le Premier ministre de la transition de proposer une liste de trois candidats à soumettre à la nomination du président de la République.

Au Centre interdiocésain où se poursuivent, sous l'égide de la Cenco, les discussions directes entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre, on est désormais en face d'un jeu de ping-pong. Deux questions majeures animent les échanges autour de l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre, à savoir le mode de désignation du Premier ministre et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord.

