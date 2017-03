Afrique de l'Ouest: Basket/Tournoi zone 2 - Quand la DTN et la fédé sacrifient leur propre équipe

billet

Les défaites du Sénégal face à la Guinée (55-68) et au Mali (37-82) dans le cadre du tournoi de la Zone 2, ont montré les limites du pilotage à vue, mis en place par la Direction technique national et la Fédération sénégalaise de basket. Toutefois, il reste l'étape de Dakar et les leçons de Bamako devront être tirées pour permettre à l'équipe de se qualifier au prochain Afrobasket.

Les responsables en charge du basket ont commis la bourde de confier les rênes de l'équipe à un entraineur inexpérimenté pour un tournoi d'une importance capitale car qualificatif à l'Afrobasket et aux éliminatoires de la Coupe du monde 2019. « Stéphane Dumas sera le titulaire. Il sera assisté de Dame Diouf et Madiène Fall. Ils ont déroulé le programme défini par Porfirio et ils communiquent chaque jour pour le bien de l'équipe », soutenait Maguette Diop en conférence de presse. En réalité, Stéphane Dumas a reconnu lui-même que c'était sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. « Je connais un peu le basket africain pour avoir joué avec des joueurs africains. J'ai coaché une équipe de U20 en France et j'ai été l'adjoint de Porfirio en Espagne et actuellement au Sénégal », disait le technicien français de 38 ans.

Responsabilités partagées...

Des propos qui devaient être pris en charge par la Direction technique nationale et la Fédération sénégalaise de basket. Hélas, ils ont laissé faire et la première sortie de l'équipe face au Cap-Vert avait montré des signes inquiétants. L'équipe était absente aux rebonds (défensifs et offensifs), sans compter les nombreuses pertes de balle et les fautes inutiles. Le staff technique n'a pas tiré les leçons et la déconvenue face à la Guinée (55-68) a mis à nu les carences de l'équipe et son manque de caractère. Mais, les joueurs ne sont pas les seuls responsables, si l'entraineur principal Dumas abdique à cinq minutes du terme « Ce n'est grave si on perd ce match. L'essentiel est de bien finir et de préparer le tournoi Dakar ».

Un aveu d'impuissance qui montre les limites tactiques du coach sous le regard du Directeur technique national, Maguette Diop, muet sur le banc. Dimanche, le ciel de Bamako est tombé sur les « Lions » méconnaissables, sans griffes, sans aucune défense, malmenés et humiliés par les Aigles (37-82), soit un total de 45 points d'écart. Le Sénégal n'a pas pris ce score face aux grandes nations de la balle orange, dont l'Espagne. Les Espagnols avaient battu les Sénégalais (89-56) lors de la Coupe du monde 2014. On me dira qu'il y avait Gorgui Sy Dieng dans cette équipe, mais ce n'est pas une excuse. L'équipe du Mali en voulait plus face à la bande à Antoine Mendy.

Tout est à refaire...

Après la manche aller, le Sénégal se retrouve à la 4ème place (4 pts -44). Les « Lions » doivent remporter tous leurs matchs à Dakar pour se qualifier. Il n'y a plus de calcul à faire, il faut gagner pour être au Congo en août prochain. Les « Lions » ont leur destin en mains, mais la mission pourrait être compliquée, si le staff technique ne fait pas son autocritique. Les responsabilités doivent être situées. Et c'est aberrant d'entendre le président de la fédération sénégalaise de basket de parler de naufrage « Il y avait un naufrage collectif lors du match contre le Mali. Cela arrive souvent dans le basket... Si nous ne pouvons pas gagner nos matchs à Dakar, cela ne veut pas dire que nous ne méritons pas de nous qualifier », lâche-t-il dans les colonnes de Stades. Trop simple comme discours pour remotiver un groupe qui a été secoué par deux fessées face à des adversaires de seconde zone. La Guinée et le Mali n'ont rien gagné chez les hommes en Afrique, alors que le Sénégal a été cinq fois champion d'Afrique. L'espoir est toutefois permis avec les arrivées de Malèye Ndoye, Pape Abdou Badji, Xane D'Almeida et Moïse Diamé qui apporteront peut-être ce brin de folie et de rigueur à l'équipe. Dans sa sortie, Me Ndiaye parle de mobilisation, mais la solution existe pour pousser les « Lions » à la qualification. Il faut ouvrir gratuitement les portes du vieux Marius Ndiaye au public. Les gens seront sûrement chauds à venir supporter leur équipe nationale. Pour rappel, les deux premières équipes du tournoi se qualifient pour l'Afrobasket masculin, prévu du 19 au 30 août au Congo.

Classement 3ème journée

1er Mali (5 pts +48), 2ème Guinée (5 pts +11), 3ème Cap-Vert (4 pts -15), 4ème Sénégal (4 pts -44)