Algérie: Rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises en difficulté financières

Quant à la durée du rééchelonnement, le calendrier de paiement est mensuel et s'étale sur une période maximale de trente-six mois (36), indique le même responsable en précisant que la durée du calendrier est fixée en concertation avec l'entreprise concernée en fonction de l'importance de la dette fiscale et de la nature et du degré des difficultés financières.

Ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (entreprises individuelles, sociétés de droit algérien, EPIC), leur régime d'imposition (réel ou forfait) ou encore leur activité (production, travaux, services et achat-revente), qui ont des dettes fiscales grevées de pénalités, et qui se trouvent en situation de difficultés financières.

