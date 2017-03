Algérie: Le Grand prix de la ville de Sidi Bel Abbes de saut d'obstacles jeunes cavaliers du 23 au 25 mars

Oran — Le grand prix de la ville de Sidi Bel Abbes du concours national de saut d'obstacles jeunes cavaliers aura lieu du 23 au 25 mars au centre équestre de Beni-Ameur, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Onze épreuves sont au programme de cette manifestation hippique de trois jours, organisée, par le club hippique de l'association sportive de Beni-Ameur (Sidi Bel Abbes) en collaboration avec la FEA et avec la participation de 90 jeunes cavaliers et chevaux d'une vingtaine de clubs des trois régions du pays.

La première journée prévoit le déroulement de trois épreuves aux chronomètres, qualificatives pour les Grands Prix A et B , s'adressant aux cavaliers âgés de 12 ans et plus titulaires du 1er degré, montant des chevaux âgés de 5 ans et 6 ans et plus avec des obstacles de 1,20 à 1,30 mètre.

La seconde journée est réservée à quatre épreuves dont deux qualificatives comptant pour les grands prix A et B qui seront disputés à temps différés. Elle sera suivie d'une épreuve cadets réservée aux cavaliers de 10 ans et plus titulaire de 1er degré enfourchant des chevaux âgés de 6 ans et plus avec dimension des obstacles de 1,05 mètre.

Trois épreuves auront lieu samedi, à savoir le Prix juniors barème A , réservé aux cavaliers juniors âgés de 1 ans et plus titulaires de premier degré et aux chevaux âgés de 6 ans et plus sur des obstacles de 1,15 mètre, suivies du grand prix B, barème A sans chronomètre et barrage au chronomètre destiné aux jeunes cavaliers de 12 ans et plus et chevaux de 5 ans et plus, dimension des obstacles de 1,20m. .

Cette manifestation équestre sera clôturée avec le grand prix A pour les jeunes cavaliers de 12 ans et plus et chevaux de 6 ans et plus sur des obstacles de 1,30m.

Cette épreuve sera disputée en 2 manches, A et B, jugées au barème "A" sans chronomètre pour la 1ère manche et au chronomètre pour la 2ème, selon les organisateurs.