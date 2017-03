Madagascar: Toliara - Le Lions Club sert depuis 60 ans

Le doyen des Lions Clubs à Madagascar a fêté avec faste ses 60 années d'existence. Des festivités qui ont aussi marqué le centenaire du Lions Club international.

Soixante ans déjà à servir l'humanité ! Le Lions Club de Tuléar est le premier club de Madagascar et de l'océan Indien. Il a vu le jour le 17 mars 1957, date de la remise de son charte au premier président André Champs-Clos. Il a été parrainé par le Lions Club de Casablanca du Maroc, le premier d'Afrique. Il appartient actuellement au District 403B2 regroupant Madagascar, Maurice et Rodrigues, La Réunion, Mayotte, Les Seychelles, Les Comores et Djibouti.

Les cérémonies fastueuses et solennelles se sont déroulées durant deux jours dans la Cité du Soleil. Ainsi, vendredi dernier, un grand carnaval s'est tenu à travers la ville, avec la participation des percussionnistes de la Bloco Malagasy, suivi du défilé de 250 lions issus des différents clubs existant à Madagascar. Le Lions Club de Sambava a été le plus acclamé par l'assistance. Car malgré le passage récent et dévastateur du cyclone Enawo, ses représentants ont tenu à être présents.

« Malgré les difficultés qu'on a traversées, notre présence à Toliara marque notre respect et notre attachement au Club doyen de Madagascar et de l'océan Indien », a déclaré Pierrot Draky, past président du Lions club de Sambava.

Deux stèles

Le pic des festivités a été l'inauguration des deux stèles commémoratives, à Toliara-centre près de la Poste. La première, marquant le 60e anniversaire, a pris les couleurs or et pourpre. La deuxième stèle, à l'occasion du centenaire du Lions Club International, est très originale car non seulement elle est en forme de pirogue qui est emblème de Toliara, mais elle porte aussi sur sa face arrière les noms des soixante présidents qui se sont succédé.

Le gouverneur Fidy Rakotozafy du District 403B2 a déclaré dans son allocution que le Lions Club de Toliara vient d'écrire son histoire à travers ces stèles.

« Maintenant, il faut se tourner vers le futur car ensemble nous avons célébré cet anniversaire dans l'amour, l'amitié et la solidarité », a-t-il spécifié.

Pour sa présidente, Lalaina Razafitombo, le Club de Toliara œuvre dans plusieurs domaines, au fil de ces soixante années, tels que la santé, la lutte contre la cécité avec le projet cataracte, ou Sight First, avec l'appui de Lions Sight First Madagascar, la campagne de sensibilisation contre la rougeole et la drépanocytose.