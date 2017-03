Algérie: Réhabilitation prochaine des anciennes gares ferroviaires

Bechar — Les anciennes gares ferroviaires, qui ne sont plus en service et qui représentent une valeur historique et architecturale, seront réhabilitées pour accueillir des activités sociales et culturelles au profit des travailleurs ou des citoyens, a déclaré mardi à Bechar le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

Ces gares, dont certaines datent du début du 20ème siècle, à l'exemple de celles de Bechar et de la commune frontalière de Béni-Ounif, "seront réhabilitées et protégées, au titre d'une opération de préservation du patrimoine architectural de la SNTF et du pays en général", a affirmé M. Yacine Bendjaballah.

"Nous comptons sauvegarder ce patrimoine qui fait partie de l'histoire du chemin de fer en Algérie, à l'instar des gares de Béni-Ounif et de Bechar, pour pérenniser ces lieux historiques en les dédiant aux activités sociales et culturelles, au bénéfice du secteur des transports ferroviaires", a-t-il expliqué.

En outre, le premier responsable de la SNTF a rappelé l'ouverture, début mars à Annaba, d'une première école de formation spécialisée aux métiers du chemin de fer, dans le cadre de la formation continue des agents de la SNTF.

Les déclarations de M. Bendjaballah interviennent à l'occasion de la manifestation d'information "Les nouveaux trains, pour un service meilleur".

Réseau ferré: un vaste programme de réhabilitation de 202 voitures à voyageurs lancé par la SNTF à Sidi Bel-Abbès

BECHAR- Un vaste programme de réhabilitation et de modernisation de 202 voitures de voyage ferroviaire est actuellement lancé par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a-t-on appris, mardi à Bechar, de la directrice de l'atelier régional spécialisé de Sidi Bel-Abbès, relevant de la SNTF.

"Ce programme, d'un coût de plus de huit (8) milliards DA, s'inscrit au titre des efforts de redressement et de la reprise du trafic de la SNTF et aussi pour répondre et prendre en charge la forte demande de la clientèle de notre société", a affirmé à l'APS Mme Boumaaza Abbassia, à l'occasion d'une manifestation d'information intitulée "Les nouveaux trains, pour un meilleur service".

Le programme de réhabilitation et de modernisation de ces 202 voitures de voyage ferroviaire, et qui concerne la modernisation de deux grandes série de voiture, à savoir celles des banlieues datant

de 1976 et celles des grandes lignes qui datent de 1985 ,vise la modernisation de 74 voitures de grandes lignes (18 de première classe 56 de deuxième classe), 09 voitures restaurants, ainsi que 33 autres de grande lignes de nuit (10 voitures de première classe et 23 de deuxième classe", a-t-elle précisé.

Quatre vingt six (86) autres voitures de banlieues (72 voitures de banlieues et 14 autres voitures de cabines) sont aussi prises en charge par les ingénieurs et techniciens du même atelier de la SNTF avec une intégration de 100 pour cent algérienne, a fait savoir la même responsable de la SNTF.

La réhabilitation et la modernisation de ces équipements de voyages ferroviaires est effectuée avec du savoir-faire et la technicité de nos ingénieurs et techniciens en partenariat avec une entreprise étrangère, signale Mme Boumaaza.

L'investissement de la SNTF dans ce programme est dédié à plus de 6 milliards DA à la partie modernisation, plus de 75 millions DA à l'assistance technique, plus d'un milliard Da à la partie pièces de remise à niveau et enfin plus de 154 millions DA à l'outillage, a expliqué la responsable du même atelier.

La manifestation d'information sur "les nouveaux trains, pour un meilleur service", organisée sous forme de caravane devant parcourir à partir de mardi au départ de la gare de Bechar, les régions d'Ain-Sefra, Naâma, Mécheria, Sidi Bel-Abbes et Oran, vise à présenter au public un model type des anciennes voitures à voyageurs totalement réhabilitées et modernisées au niveau de l'atelier de Sidi Bel-Abbès ainsi que les nouvelles rames du train "Coradia", qui sera mis en service en début de 2018 ,ont fait savoir des responsables de la SNTF.