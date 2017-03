Algérie: Sonatrach - Plus de moyens pour le développement des énergies renouvelables

A ce titre, la Sonatrach s'attellera également à développer les ressources humaines en mettant plus de moyens qui permettront d'assurer une spécialisation dans les filières techniques et une relève dans les métiers de l'exploitation, ainsi qu'à l'ouverture de nouvelles opportunités d'évolution et de mobilités de ses travailleurs, a poursuivi M. Ould Kaddour. .

"Nous avons un ambitieux programme en terme d'énergies renouvelables que nous allons concrétiser avec le concours des compagnies nationales et internationales, tant publiques que privées", a-t-il souligné, rappelant que certains projets ont été déjà mis en oeuvre en collaboration avec des partenaires, dans le but de contribuer à la réalisation du programme national des énergies renouvelables.

