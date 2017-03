Afrique: Passage à l'échelle nationale des langues nationales - L'OIF invite les Etats à sortir des reflexes

Pour sortir des chantiers battus, plusieurs pays ont engagé des réformes curriculaires pour booster la qualité des apprentissages. Le Sénégal et certains pays africains ont choisi l'Approche par les compétences pour outiller les apprenants des connaissances de la vie pratique. Loin des connaissances abstraites ou générales. Pour donner un succès à cette nouvelle démarche, notamment l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité, l'enseignement de la langue française, en plus des langues africaines, s'avère une bonne piste. Pour sauter le verrou de la difficile compréhension des enseignements, les acteurs ont décidé de tirer bénéfice du contexte multilinguisme.

C'est devenu maintenant une évidence de dire que les apprentissages de l'éducation de base, notamment la lecture, l'écriture et le calcul dans les langues nationales de l'enfant sont plus efficaces. L'introduction des langues dans certaines écoles, avec des classes expérimentales, a montré des résultats probants dans les évaluations scolaires. L'enseignement en français articulé d'une langue africaine semble exercer une influence positive sur le niveau d'apprentissage des élèves. Alors, à quand le passage à l'échelle nationale de l'introduction définitive des langues maternelles dans les systèmes éducatifs africains jusque-là expérimentée dans certaines classes ? La problématique se pose avec acuité et interpelle les Etats africains à l'heure de la promotion de la qualité des enseignements apprentissages orientée vers les Sciences, les techniques et l'innovation.

