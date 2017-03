Algérie: Huile d'olive - Les ambitions d'exportation entravées par l'insuffisance de la production

Dans le Nord du pays, l'oléiculture est concentrée au niveau de sept principales wilayas (Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Sétif et Mascara) dont la région centre représente un taux de plus de 75% de la superficie oléicole globale de ces sept (7) wilayas.

Exportant annuellement des petites quantités allant entre 5.000 et 10.000 litres en moyenne, il souligne qu'il ne pourrait s'engager dans de gros marchés extérieurs en raison de la nature aléatoire de la filière oléicole en Algérie avec des récoltes instables et des aides étatiques insuffisantes pour booster la production.

Localement, un quintal d'olives donne un rendement de 16 à 18 litres d'huile uniquement, et ce, en fonction du grain est donc de la campagne de chaque année, précise ce producteur qui tient à observer que l'huile d'olive la plus prisée à l'étranger et, donc, exportable est celle dont la saveur est douce et pas trop amère et d'un faible taux d'acidité.

L'autre fait relevé est que l'olivier est extrêmement sensible à la pluviométrie et aux changements climatiques.

"Et c'est à ces moment-là que les banques ou tout autre établissement d'aide financière s'avèrent décisifs pour accompagner les exploitants en vue d'assurer une bonne récolte et, donc, une bonne production", souhaite cet oléiculteur rencontré lors du salon international de l'huile d'olive tenu récemment à Alger.

Certes, des aides sont octroyées pour les équipements des huileries et de conditionnement à travers le Fonds national de développement agricole (FNDA), mais ce sont les crédits de campagne qui font le plus défaut.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.