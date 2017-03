Algérie: Thermes à Guelma - Propriétés curatives exceptionnelles des eaux

Un accord de coopération entre la wilaya d'Alger et la Région d'Ile-de-France sera signé jeudi… Plus »

"C'est un créneau délaissé, sous-exploité alors qu'il est créateur d'emplois", regrette M. Boudiaf, se demandant pourquoi aller faire des cures ailleurs au moment où le pays dispose de tant de qualité et de variétés s'agissant de sources thermales, se référant à des études réalisées depuis la période coloniale et à des pays ayant su faire du thermalisme un investissement des plus rentables.

Lorsque l'on sait que 60 à 65 % de la clientèle qui fréquente le complexe de Hammam Debagh souffre de maladies rhumatismales, on comprend l'intérêt de ces thermes pour ces malades, observe-t-il, estimant qu'il n'existe pas une grande différence entre la qualité de ces eaux et celles d'autres régions de la wilaya où les eaux prennent les composantes qui caractérisent les couches des sols.

Selon ce spécialiste, il s'agit de "la 2éme eau la plus chaude à l'échelle mondiale, après les geysers réputés d'Islande, lesquels atteignent les 100 degrés", ajoutant que pour l'aspect chimique, les eaux de Guelma ont la particularité d'être "très bicarbonatées avec des composantes mixtes aux vertus thérapeutiques avérées pour les pathologies rhumatismales et dermatologiques".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.