Algérie: Ouverture de la 7e conférence-salon internationale "NAPEC 2017" à Oran

Oran — La 7ème conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière dans le région de l'Afrique du nord (NAPEC 2017) s'est ouverte mardi au Centre des conventions d'Oran (CCO).

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation s'est déroulée en présence du représentant du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du wali d'Oran, Abdelghani Zaalane et de responsables des entreprises du secteur.

Cette rencontre organisée du 21 au 24 mars courant, à laquelle prennent part des professionnels, experts et présidents de groupes énergétiques de 38 pays, comporte un salon professionnel international de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord mettant en exergue toutes les activités inhérentes à ce domaine énergétique à l'échelle mondiale, à l'instar de celles des produits et services et des technologies dans tous les segments du secteur.

Organisée par l'entreprise des grandes manifestations "NAPEC", elle enregistre des participants de quatre continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Le salon regroupe 500 exposants.

La conférence prévoit l'accueil de 20.000 visiteurs dont des professionnels, des experts et des académiciens spécialisés en industrie pétrolière et gazière et vise à créer un espace idéal pour des opportunités d'affaires dans le domaine, notamment dans la région nord-africaine.

Des conférences, des débats et des ateliers sont programmés autour de différents thèmes et problématiques ayant un lien avec l'évolution de l'industrie pétrolière et gazière.

A rappeler que la sixième édition de la conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière dans le région de l'Afrique du nord (NAPEC) a été organisée en mars 2016 à Alger.