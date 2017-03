Algérie: Relizane - Rencontre internationale sur "le juste milieu dans la pensée religieuse et la vie quotidienne"

Relizane — Une rencontre internationale sur "le juste milieu dans la pensée religieuse et la vie courante", organisée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s'est ouverte lundi à la maison de la Culture de Relizane.

En ouverture de cette rencontre internationale, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a souligné que le thème de la rencontre, à savoir "la voie du juste milieu comme comportement et pensée", a été choisi eu égard à la situation actuelle marquée par une fitna (discorde), déclarant que "la voie du juste du milieu est le retour à notre Islam, nos racines, notre identité et notre civilisation".

Le ministre a ajouté que cette voie signifie "l'acquisition des sciences religieuses de nos ulémas et chouyoukh", tout en affirmant que "l'Algérie est par excellence une école mondiale de la voie du juste milieu".

Après avoir rappelé que "l'Algérie est en guerre contre l'extrémisme et le fanatisme", Mohamed Aïssa a indiqué que les responsables dans le Monde musulman qu'il a rencontrés ont "tous affirmé agir pour la mise en place de la voie du juste milieu et de la modération pour contrer le terrorisme, l'extrémisme, l'intolérance et la violence".

Le ministre a fait savoir que les recommandations de cette rencontre seront discutées avec le ministère de l'Education nationale en vue de les introduire dans les programmes pédagogiques et de "mettre fin au phénomène de la violence".

Des chouyoukh des différentes zaouïas du pays et des chercheurs de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de la France prennent part à cette rencontre internationale abordant plusieurs axes liés à la voie du juste de milieu et traitant, entre autres, du concept et l'authenticité de la voie médiane, son impact sur la pensée et la vie quotidienne et des valeurs humaines.

Des communications sont programmées à cette rencontre sur la voie du juste milieu prônée par le prophète (QSSL), son impact sur la formation de la personnalité du musulm et son effet dans les pays maghrébins se référant au rite malékite.

Cette rencontre sera également mise à profit pour débattre de questions de la fetwa (edict) par des chouyoukh de différentes tariqas et zaouïas, selon les organisateurs.