Algérie: Fête de Thafsouth, une occasion pour perpétuer la célébration du printemps à Batna

Sa construction s'est faite avec des matériaux locaux et avec une technique vigoureusement robuste comme en atteste l'état de conservation de ses constructions vieilles de plusieurs siècles, notent les spécialistes en urbanisme et architecture qui considèrent que cette cité doit être "préservée" comme modèle architectural révélateur du savoir-faire de "nos anciens bâtisseurs".

Les hôtes de Menaâ sont conviés à l'occasion à visiter la zaouïa kadirriya des Béni Abbès et la vieille dechra bâtie dans la pure tradition architecturale amazighe qui se différencie des thakliâth répandues dans les vallées d'Oued Abdi et Oued Labiodh.

La fête qui a lieu généralement à la première quinzaine du mois de mars constitue une tradition aux origines lointaines qui exprime l'attachement à la terre et offre une opportunité pour faire connaître le patrimoine architecturale plus que millénaire, assure le président de l'association Mohamed Kebasse.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.