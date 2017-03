«Le MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, ndlr) est ouvert au dialogue, il a baissé les armes. C'est ce qui explique l'accalmie relative noté en ce moment en Casamance... » C'est l'un des messages chocs transmis par le président du Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC), Robert Sagna et son groupe aux populations du Balantacounda réunies hier lundi à Goudomp. Ces dernières ont profité d'une rencontre de sensibilisation sur la situation d'accalmie pour décliner un chapelet de recommandations pour accompagner cette dynamique de paix qui suscite beaucoup d'espoir dans cette partie de la Casamance meurtrie par trois décennies de conflit.

Zone très affectées par le conflit qui a sévi en Casamance, le Balantacounda a déroulé un chapelet de recommandations aux membres du Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) qui se sont déployés dans la zone hier. Goudomp, le chef lieu de département qui englobe le Balantacounda, a abrité hier, lundi 20 mars 2017, une rencontre de sensibilisation aux allures de plaidoyer. Conclave qui a permis à Robert Sagna, président de cette structure, en compagnie des autres membres du groupe, de sentir la situation sur place, de l'évaluer et d'échanger avec les populations sur la manière dont elles voient le conflit et recueillir auprès de ces dernières leurs souhait et leurs recommandations.

Apres la rencontre avec les combattants du front nord du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) il y a quelques semaines, Robert Sagna et son groupe ont tenté de réajuster leur stratégie et leur plan d'action dans la gestion de cette paix qui se dessine de plus en plus et dont la consolidation semble être aujourd'hui la préoccupation majeur des populations qui se sont massivement mobilisées pour échanger sur différents axes. La question du vol de bétail, un phénomène endémique dans la zone évoqué, il est urgent, selon l'ancien maire de Ziguinchor, de reprendre l'élevage dans cette zone frontalière à la Guinée-Bissau, une zone de prédilection des voleurs et autres éléments armés.

Engagées à assurer le repeuplement des villages abandonnés, les populations déplacées de cette zone du Balantacounda éprouvent un besoin urgent de retour dans ces villages et de reconstruction à la faveur de cette accalmie qui règne dans la zone. Optimiste à l'image des membres du GRPC, Robert Sagna est d'avis que le MFDC est d'accord pour aller à la paix, aller au dialogue comme l'a proposé le président Macky Sall. «Les combattants, qu'ils soient du front nord ou du front sud, sont d'accord, ils ont déposé les armes et veulent l'appui du GRPC pour renforcer leur unité. Le GRPC est d'accord et est tout à fait ouvert pour appuyer ce processus de réconciliation du MFDC qui devrait permettre des assises inter MFDC, aboutir à un commandement unifié à un secrétaire général du mouvement et enfin à des discussions avec le gouvernement...», lance l'ancien ministre d'Etat.

Robert Sagna estime qu'il est plus facile de discuter avec l'ensemble dans un groupe organisé plutôt que de discuter avec des zones de combattant, ce qui n'est pas jouable. «Le MDFC est ouvert aujourd'hui au dialogue, il a baissé les armes. C'est ce qui explique l'accalmie relative que nous constatons... Il faut donc que chacun de son côté joue sa partition pour consolider cette accalmie et aider le chef de l'Etat, aider le GRPC à aller dans le sens de la réconciliation... », martèle «Monsieur» Casamance.

Mais, au-delà de la paix, c'est-à-dire la cessation de la guerre, les populations agitent une panoplie de préoccupations relatives au développement. Toutes choses qui seront transmises au chef de l'Etat, selon Robert Sagna qui poursuit en ces termes: «il faut aider ces villages qui ont beaucoup souffert de la guerre, aider à la reconstruction des maisons, mais aussi il faut aider à la relance des programmes économique dans cette zone de Goudomp, une zone privilégiée en matière d'arboriculture...»

Un plaidoyer repris d'ailleurs par l'ancien maire de Sedhiou, le Professeur Balla Moussa Daffé, membres du GRPC qui a fait le rappel des troupes pour recueillir les recommandations des populations qui ont suivi avec attention aussi le diagnostic de la situation d'accalmie fait par Nouha Cissé et Ibrahima Ama Diémé ainsi que le maire de Goudomp Bosco Sadio, entres autres observateurs avertis du processus de paix en Casamance.