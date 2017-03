Sénégal: Opération de sécurisation - La police interpelle plus de deux cents individus

communiqué de presse

Plus de deux cents individus ont été interpellés par la police au cours d'une vaste opération de sécurisation généralisée dans les régions de Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. Selon le communiqué parvenu à notre Rédaction hier, lundi 20 mars, l'opération s'est déroulée sur deux jours, les 18 et 19 mars 2017 en «application des instructions de la hiérarchie policière».

Parmi les résultats que les «différents services de Police engagés ont engrangé», il y'a 141 individus interpellés pour vérification d'identité, 30 pour ivresse publique et manifeste, 10 pour détention et usage de chanvre indien. Il y'a également d'autres personnes interpellées dont 2 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 2 pour détention et usage de produit cellulosique, 5 pour détention et trafic de chanvre indien, 1 pour conduite en état d'ébriété, 8 pour racolage, 4 nécessité d'enquête, 3 pour non-inscription aux fichiers sanitaires, 4 pour vagabondage, 1 pour détention de chanvre indien et 1 pour tentative de vol.

Pour ce qui concerne la drogue saisie, le communiqué indique qu'il y'a 29 kg, 16 cornets dont 02 entamés, 07 joints dont 01 entamé, et 05 flacons de diluant. Pour les check-points, c'est au nombre de 48, les pièces saisies 184 et pour la mise en fourrière, il y'a 40 véhicules et 28 scooters.

Notons que dans le cadre de cette opération de sécurisation, de policiers ont envahi hier, le rond-point score de Liberté. Ils ont fouillé les véhicules qui sont hors règle avec les problèmes de papiers, de plaques d'immatriculation et à l'origine des embouteillages.