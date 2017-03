Algérie: Transformation d'écoles préparatoires en écoles supérieures de filières économiques (JO)

Pour l'Ecole préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de Constantine, elle est transformée en Ecole supérieure de comptabilité et de finances dans les différentes spécialités d'économie des marchés financiers.

L'Ecole préparatoire en sciences et techniques d'Oran a été transformée en Ecole supérieure en génie électrique et énergétique.

S'agissant de l'Ecole préparatoire en sciences et techniques d'Annaba, elle devient l'Ecole supérieure de technologies industrielles qui assurera des formations dans les spécialités en maintenance et fiabilité des systèmes industriels.

Ainsi, l'Ecole préparatoire en sciences de la nature et de la vie d'Alger a été transformée en Ecole supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires avec pour mission d'assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les différentes spécialités en contrôle de qualité et des analyses alimentaires.

