Le coup d'envoi des activités devant marquer la Quinzaine de la Francophonie a été donné hier, lundi 20 mars à la Maison de la Culture Douta Seck. Occasion pour des jeunes de présenter leurs projets qui ont été soutenus par la Francophonie qui est aussi engagée dans la lutte contre le chômage des jeunes. Le programme de la Quinzaine de la Francophone qui se poursuit jusqu'au 21 avril prochain, sera marqué par diverses activités.

Ce n'est pas seulement l'Etat qui est engagé dans la bataille de l'emploi des jeunes, la Francophonie également joue sa partition. Le forum sur le thème « Les jeunes parlent de leurs projets » organisé hier, lundi 20 mars à la Maison de la Culture Douta Seck, où six jeunes ont présenté leurs projets soutenus par la Francophonie en témoigne. La cérémonie, qui marque le lancement des activités de la Quinzaine de la Francophonie, a permis au président du Groupe des amis de la Francophonie (Gaf), Paraina Auguste, d'appeler les jeunes à s'imprégner davantage pour profiter des avantages de l'organisation. « L'inclusion doit se faire en amont et en aval car une jeunesse désœuvrée est une bombe à désamorcer », a souligné l'ambassadeur du Madagascar au Sénégal.

Justifiant l'intérêt porté aux jeunes, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, a fait savoir que le « choix de donner la parole aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils témoignent sur leurs réalisations, leur parcours, leur contribution à l'épanouissement de la communauté, (lui) semble tout à fait pertinent et plein de sens ». Car, a renchéri Birane Niang, « il s'inscrit parfaitement dans la politique nationale visant à promouvoir la créativité des jeunes, quel que soit le secteur. C'est aussi tout le sens de la politique de la Francophonie relative à l'économie et à la jeunesse et mise en exergue à l'occasion des deux derniers sommets de chefs d'Etat et de gouvernement ».

Parlant toujours de l'engagement de la Francophonie pour remédier au chômage des jeunes, Birane Niang ajoutera que la « cérémonie constitue un témoignage éloquent du dynamisme de la famille francophone mais aussi l'occasion de souligner la constante tenue de la Quinzaine de la Francophonie organisée sous ce format et dans cet esprit de partage et de solidarité depuis bientôt 15 ans ».

Les acteurs n'ont pas manqué d'appeler à consolider l'engagement des hommes et de femmes « imbus des valeurs de respect et de promotion de la diversité, de valorisation des potentiels ». Car, a dit Rita Preira venue au nom de la représentante personnelle du Chef de l'Etat auprès de la Francophonie, Penda Mbow, « l'un des programmes les plus importants de la Francophonie, c'est d'aider vraiment les jeunes à se prendre en charge professionnellement ».

Il faut noter que les activités de la Quinzaine de la Francophonie prendront fin le 21 avril prochain.