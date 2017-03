La dernière sortie du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, incitant la classe politique sénégalaise à se retrouver et taire leurs querelles et autres divergences, a différemment été appréciée par les acteurs politiques. C'est du reste le peu qu'on a dû constater avec la sortie du coordonnateur du Grand parti dans la commune de Kahone. Oumar Gning a en effet porté à l'attention du public que « nous avons beaucoup de respect pour le Khalife général des Tidianes, mais nous constatons que c'était plutôt l'Etat du Sénégal et Macky Sall qui devaient être sermonnés».

En marge d'une assemblée générale convoquée dans la commune de Kahone pour mobiliser les troupes en perspective des échéances législatives de juillet prochain, le responsable du Grand parti a aussi estimé que « compte tenu de la situation politique et des faits tels qu'ils se sont déroulés, il est certain que ce n'est ni Khalifa Sall ni Abdoul Mbaye, encore moins Ousmane Sonko ou Malick Gakou qui ont été à l'origine de l'instabilité politique dans le pays. C'est plutôt Macky Sall qui use de la force pour museler son opposition. C'est aussi lui qui utilise une justice sous ordre pour calomnier, diffamer et combattre ces personnes ».

Pour lui donc, la raison est simple : « c'est parce que Macky Sall n'a plus de projets à présenter au peuple sénégalais, qu'il s'est donné à ce genre de spectacle. Un danger pour toute la nation car il se sert souvent de la justice pour perpétuer ses assauts. Mais nous pensons que Macky Sall doit calmer ses ardeurs et reconnaître qu'il est arrivé au pouvoir de façon démocratique et qu'il doit user de cette démocratie pour gouverner le pays » s'est-il convaincu.