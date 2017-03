Sénégal: Macky à l'école de Machiavel

billet

» Allez dire aux hommes politiques qu'on a tout compris. Ils allument le feu et l'activent et après viennent jouer aux pompiers « . Cette belle chanson de l'artiste ivoirien doit résonner aujourd'hui dans la tête de chaque sénégalais. Rien que la vérité qui y est dite. Ça démontre le caractère paradoxal des hommes politiques qui sont tous des élèves du philosophe italien Machiavel qui nous a permis de comprendre la vraie nature du » prince ».

En nous faisant croire qu'il est, Macky ne faisait que paraître un chef d'État moral, juste, vertueux, véridique, pieux, un homme d'honneur qui tient à ses engagements. Mais nada! Il est le » fils de son père » et le « disciple de son maître ».

De son » père « , il copie la démarche. Et comme tout digne héritier, il l'imite jusqu'à le dépasser.

Et de son maître, ne sachant pas que » seuls les imbéciles ne changent pas » et que' « il est mal récompensé son maître que de rester toujours son disciple », Macky récité mécaniquement le cours de Machiavel sur le PARAÎTRE et l'ÊTRE. L'homme politique doit il forcément être moral? Machiavel répond par la négation et lui conseille de se contenter seulement à paraître

moral, sans l'être nécessairement s'il veut se pérenniser au pouvoir. Ainsi, il l'invite à séparer la morale de la politique.

Et cette leçon Macky l'a bien retenue, lui qui dès son accession au pouvoir, s'est efforcé » de se faire une réputation de bonté, de clémence, de piété, de fidélité à ses engagements, et de justice »

Aujourd'hui, Dieu merci, car le masque vient de tomber. Et nous savons maintenant qu'il n'a pas été. Il ne faisait que paraître. Doutant de son bilan insatisfaisant dans tous les secteurs, il sait que sa conservation au pouvoir et au fauteuil présidentiel est menacée, Macky ouvre de nouveau le livre de son maître pour se faire une religion sur la conduite à adopter. Et il constaté que Machiavel dit: » un prince doit avoir toutes les bonnes qualités, mais rester assez maître de soi pour en déployer de contraires, lorsque cela est expédient. Je pose en fait qu'un prince, et surtout un prince nouveau, ne peut exercer impunément toutes les vertus, parce que l'intérêt de sa conservation l'oblige souvent à violer les lois de l'humanité, de charité et de la religion « . Assez suffisant pour ce mauvais élève qui ne suit pas le raisonnement du maître jusqu'au bout de sa logique, pour briser le pacte qui le liait au peuple et qui a été à l'origine de son élection avec 65% des voix.

Ainsi ne rompt il pas avec nos valeurs qui imposent à tout sénégalais, quelle que soit la situation où la circonstance, à respecter sa parole, son engagement ?

Ne rompt-il pas aussi avec la religion si l'on croit aux dires du prophète (PSL) rapportés par Mouslin: » les signes de l'hypocrisie sont au nombre de trois: 1/ lorsqu'il parle, il ment. 2/ lorsqu'il promet, il viole sa promesse. 3/ Lorsqu'on lui confié un dépôt, il est déloyal. »?

Ne doit-on pas rompre avec lui au nom de nos valeurs et au nom de Dieu, puisque nous sommes sénégalais jusqu'aux moelles des os et épris de foi en Dieu?

Autrement, nous serons poltrons, peureux et hypocrites. On ne pactisé pas avec le diable. L'honneur nous appelle et la peur ne doit pas nous vaincre jusqu'à nous pousser à adopter profil bas devant cette ignominie. Quand l'injustice, la trahison et le mensonge se répandent à la vitesse de l'éclair dans une nation, il devient légitime que cette nation se lève pour les combattre.

Disons ensemble non et halte à Macky qui ne fait que promouvoir et perpétuer le wax waxet.