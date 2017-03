Angola: PR discute des questions sociales avec la délégation de CEAST

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, s'est entretenu mardi, à Luanda, avec une délégation de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST), avec laquelle il a abordé des questions liées à la situation sociale, à la stabilité dans le pays et à l'église catholique.

La délégation était dirigée par Mgr Filomeno do Nascimento Vieira Dias, l'Archevêque de Luanda et président de la CEAST.

Interrogé par la presse après la réunion tenue au Palais présidentiel, le porte-parole et vice-président de la CEAST, Mgr José Manuel Inbamba, a déclaré que les évêques avaient également félicité, au nom de l'église catholique, le Président de la République pour la façon dont il menait le processus de transition du pouvoir à sa succession, pour le bien du pays.

Selon lui, le processus de transition mérite l'engagement de tous, travaillant pour le développement de l'Angola.

Concernant le chapitre sur les relations entre l'Eglise et l'Etat, il les a qualifiées de bonnes et stables, car il existait un dialogue permanent et une collaboration entre les parties.

Quant aux prochaines élections prévues pour août de l'année en cours, Mgr Manuel Inbamba a souligné que la CEAST, dans le contexte de la stabilité, de la paix et de la justice, augurait la participation de tous les citoyens et partis politiques, et plaidait pour la convivialité pour le bien du pays.

Interrogé sur la question de l'avortement dans le nouveau Code pénal, le prélat a évoqué la nécessité d'approfondir la discussion pour mettre en relief la vie comme un bien sacré.

La CEAST a son siège à Luanda. Son président Mgr Filomeno do Nascimento Vieira Dias assume les fonctions depuis novembre 2015 en substitution de Mgr Gabriel Mbilingi, archevêque de Lubango, province de Huíla.