Angola: L'entreprise « Imogestin » vend des logements au 2ème trimestre

Luanda — 26.716 logements de divers types seront mis à la disposition du public, dans tout le pays, à partir du second trimestre.

Pour cette vente de logements dont les demandes des intéressés à Luanda, devront être faites via Internet, rouvre quatre ans après et commencera dans les nouvelles villes de « Kilómetro 44 (à Luanda), où il y a 1.984 logements, et Capari (Bengo), 3.504 maisons.

Au troisième trimestre, Imogestin vendra des immeubles de la ville de Lubango (Huíla) avec 854 maisons, 3 mille à Lobito trois et au Beach Amelia (dans la province de Namibe), 2.000 maisons à Luhongo (dans la province de Benguela), mille résidences à Baia Farta (Benguela) et deux mille maisons au quartier 5 Avril (à Namibe) . Le troisième trimestre réserve également la vente de 2.464 maisons à la Centralité de Zango 0 (zéro) et 8.000 maisons à Zango 8000, à Luanda.

Pour les projets de Benguela, Namibe et Zango 8000, les ventes sont conditionnées au début et à la conclusion des travaux à l'extérieur de l'infrastructure, sous la responsabilité du Ministère de l'Urbanisme et Logement.

Pour acheter une maison dans l'une des centralités, l'intéressé doit être Angolais, majeur, être travailleur, faire des décomptes pour la sécurité sociale et ne pas avoir acheté avant une maison à l'État, ou avoir loué une maison à l'Etat.