Congo-Kinshasa/Kenya: Amical FIFA - Les Léopards de la RDC à Nairobi pour défier les Harambee Stars

Les Léopards de la RDC se regroupent depuis le lundi 20 mars 2017 à Nairobi, en vue du match amical Fifa du samedi 25 mars 2017 contre les Harambee Stars du Kenya. Vingt-trois joueurs sur les vingt-sept joueurs présélectionnés au départ seront présents.

La première délégation partie de Kinshasa est composée des membres du staff technique, à sa tête le sélectionneur Florent Ibenge. Les joueurs Bangala Litombo de V.Club, Djo Issama et le gardien de but Matampi du TP Mazembe en font partie. Les joueurs professionnels retenus étaient attendus dans la capitale kenyane le mardi 21 mars 2017. Avant de s'envoler pour Nairobi, Florent Ibenge a indiqué à la presse l'objectif du rassemblement de Nairobi. « C'est aussi l'occasion pour tester les nouveaux joueurs, ce match arrive à point nommé. On va pouvoir justement au cours de ce stage de voir les nouveaux, mais aussi parler de tout ce qui s'est passé au Gabon, pour que ce genre de choses ne puissent pas se reproduire. On sera vingt-quatre joueurs au lieu de vingt-sept comme c'était indiqué, mais il y a des joueurs qui ne pourront pas être là, notamment Steven Nzonzi, Chadrac Akolo et Riffi Mandanda. Steven se donne encore un petit temps pour nous rejoindre, et puis Riffi aura un match important », a-t-il souligné.

Cas Bakambu...

A propos de l'attaquant de Villareal en Espagne, Cédric Bakambu, qui avait décliné dans un premier temps la sélection. Mais le président de la Fécofa a dans une récente conférence de presse affirmé que le joueur avait reconsidéré sa décision. Et Florent Ibenge a rassuré et fait remarquer : « On ne s'est pas parlé au téléphone. Mais il devrait être là, et on doit pouvoir mettre les choses à plat. Ce stage sera une occasion pour se parler, on va rester pendant une semaine, on pourra se parler et tout se dire les yeux dans les yeux, il n'y a pas de tabou, et il n'y a jamais eu de tabou d'ailleurs, il n'y a rien, mais qu'un joueur soit frustré parce qu'il ne joue pas, il n'y a pas de souci. Je le dis encore une fois, en général, ce n'est pas moi qui mets un joueur sur le terrain, ce sont eux-mêmes qui se mettent sur le terrain ».

Enfin, Ibenge a laissé entendre que ce stage sera une occasion pour parler par rapport à tout ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des nations au Gabon en janvier et février 2017. Les Léopards ont été éliminés en quarts de finale par le Gabon. « On va pouvoir s'écouter, mais on n'a pas pu faire un débriefing, parce que juste après notre élimination, on a su qu'on avait un membre de notre délégation qui était décédé (Me Washino). Donc, on était rentré un peu trop vite, on n'était pas dans l'état d'esprit de parler, et puis ce n'est jamais très bon de parler à chaud ; là, beaucoup d'eaux sont passées sur le pont, on va pouvoir parler à plat, calmement, pour justement regarder cette Coupe du monde, il nous reste que deux matchs pour se qualifier... Si jamais, on arrive à se qualifier après quatre matchs, ce serait vraiment exceptionnel, il faut donc aller de l'avant, et pour cela, il faut gommer toutes les mauvaises choses qu'il y avait avant », a dit le sélectionneur des Léopards de la RDC, avant d'embarquer pour la capitale kenyane.

Les 24 joueurs retenus...

Rappelons-le, vingt-quatre joueurs sur les quarante-cinq présélectionnés au départ seront au rassemblement à Nairobi pour cette rencontre amicale. Il s'agit: des gardiens de but Matampi Mvumi Ley (Mazembe) et Joël Kiassumbwa (Wohlen/D2 Suisse) ; des défenseurs Djo Issama Mpeko (Mazembe), Jordan Ikoko (Guingamp/France), Fabrice Nsakala (Antalyaspor/Turquie), Nsimba Manuel Vital (Bourg-en-Bresse/L2 France), Marcel Tisserand (Ingolstadt/ Allemagne), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique) et Yannick Bangala Litombo (V.Club).

Les milieux de terrain retenus sont: Chancel Mbemba Mangulu (Newcastle/D2 Angleterre); Rémy Mulumba (Gazelec Ajaccio/L2 France); Wilson Kamavuaka (Darmstadt/Allemagne); Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre); Paul José Mpoku (Panathinaikos/Grèce); Jordan Nkololo (Laval/L2 France); Gael Kakuta (Deportivo la Corogne/Espagne); Jonathan Bijimine (Córdoba/D2 Espagne); Aaron Tshibola (Nottingham/D2 Angleterre). Enfin les attaquants appelés sont: Firmin Mubele Ndombe (Rennes/France); Yeni Ngbakoto (Queens Park Rangers/D2 Angleterre); Junior Kabananga Kalonji (Astana/Kazakhstan); Cédric Bakambu (Villarreal/Espagne); Jonathan Bolingi Mpangi (Standard de Liège/Belgique) et Elias Kachunga (Huddersfield/D2 Angleterre).

Rappelons-le, le Kenya (87e rang mondial et 21e en Afrique) avait battu la RDC (38e rang mondial et 6e en Afrique), en amical en octobre 2016 au stade des Martyrs à Kinshasa, par zéro but, avec le but de Osada Michaël.