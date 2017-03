L'annonce de la tenue de cette grande fête culturelle et littéraire qui aura lieu du vendredi 28 avril au dimanche 07 mai 2017 à la place des Évolués, dans la ville province de Kinshasa, commune de la Gombe, a été faite aux Dépêches de Brazzaville par le directeur général de Médiaspaul, Roberto Pondi. Le thème de ce festival est centré sur le développement intégral : « Lire c'est développer ».

Le festival du Livre et de la Bible (Felibi) est organisé par les éditions Médiaspaul et Paulines. Membres de la Famille paulinienne, les deux institutions œuvrent dans le secteur de la chaine du livre au Congo (éditions, imprimerie, diffusion) depuis plus de 50 ans. En plus de cinquante ans de présence, les deux maisons d'éditions ont acquis une grande notoriété et ont la primauté dans le secteur du livre.

Il s'agit en effet, d'un festival culturel et littéraire, avec les foires et salons du Livre. Un festival étant un événement ou une structure qui se situe à l'aval de la chaine du livre, avec une finalité de divulgation populaire. Cette première édition du Felibi sera un lieu de détente, de divertissement mais aussi un lieu d'apprentissage et de formation sur les thèmes importants du livre, de la Bible et sur les techniques et méthodes d'écriture. Chaque jour du festival aura un sous-thème particulier suivant le public cible dans la programmation quotidienne.

Pendant huit jours, le Felibi va proposer, à toute la population de Kinshasa et de ses environs, plusieurs activités animées et adaptées au public cible dans une ambiance festive pour démontrer le rôle central du livre dans le développement. Religieux, professionnels de plusieurs domaines, étudiants, élèves, écrivains, illustrateurs, comédiens, musiciens, conteurs, scientifiques... seront au rendez-vous pour honorer le livre et donner vie au festival par le biais des animations, des rencontres ou des formations...

Quant à la conservation et la transmission du savoir, les organisateurs de ce festival, estiment que le livre est un instrument important de conservation et de transmission de l'information et du savoir ; il est à la fois le dépositaire du patrimoine culturel, scientifique et historique d'un peuple et le meilleur moyen de diffusion de ce patrimoine. Le livre favorise l'évolution des idées, le développement du sens critique et l'organisation de la société, notamment l'éducation et le développement.

Dès lors, le livre en tant qu'outil d'éducation et de développement est indispensable au progrès d'une nation. Savoir bien lire et lire beaucoup sont une nécessité pour la formation de l'homme. La lecture est en effet au cœur de la vie sociale, éducative, du travail, de la recherche, de la formation et de l'épanouissement personnel. En outre, elle détermine dans une grande mesure, la réussite et favorise l'accès à une gamme étendue d'opportunités d'apprentissage ; elle contribue effectivement à l'élévation du niveau culturel des populations et à l'émergence des citoyens responsables, capables d'exercer leurs droits et d'être des acteurs de développement. En somme, elle répond à des besoins divers tels que l'apprentissage, la connaissance, la communication et le plaisir.

Enfin, pour les organisateurs de ce festival, bien que la lecture comme pratique culturelle, demeure libre et volontaire, le gouvernement et l'ensemble des acteurs culturels et économiques ont la responsabilité de créer des conditions favorables à l'éclosion, au développement et au maintien des habitudes de lecture au Congo. C'est dans ce contexte que ce festival du Livre et de la Bible, afin de promouvoir le développement à travers la lecture, s'impose. Ce festival vient donc proposer une forme d'accès au livre. Les lieux habituels de vente et d'exposition de livres (librairies, bibliothèques ...) n'étant pas très fréquentés, ou seulement de façon utilitaire, ce festival culturel vient pour rapprocher la population du livre et de la Bible.

Programmation générique des journées et public cible

Tout commence le 28 avril par l'ouverture et le lancement officiel du festival ; le 29 avril, activités destinées aux religieux, prêtres et pasteurs ; le 30 avril, activités aux littéraires, écrivains, artistes, poètes, ... , le 1er mai, activités destinées à la famille ; le 02 mai, activités destinées aux professionnels des médias ; le 03 mai, activités destinées aux femmes ; le 04 mai, activités destinées aux entreprises ; le 05 mai, activités destinées aux professionnels de l'enseignement ; le 06 mai, activités destinées aux jeunes et universitaires (18-25 ans) et le 07 mai, clôture du festival. Pour tout contact, robert.ponti@mediaspaul.cd / +243992357229