Congo-Kinshasa: Crise politique - Les choses vont de mal en pis

Va-t-on vers une remise en cause de l'accord de la Saint Sylvestre ? C'est la question que plus d'un se pose, au regard de la manière dont évoluent les choses sur le terrain. En effet, alors que tout le monde s'attendait à la signature d'un arrangement particulier, le 27 mars prochain, le Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Jean-Marc Kabund, a claqué la porte.

Il accuse la majorité de faire preuve de mauvaise foi et de multiplier les blocages pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Ce qui n'augure rien de bon quand on sait que l'UDPS, parti de feu Etienne Tshisekédi, est loin d'être un menu-fretin au sein de la plateforme connue sous le nom du Rassemblement d'où devrait, en principe, être issu le Premier ministre de la Transition. C'est, du reste, le fils de l'autre, en la personne de Félix Tshisekedi, qui a été proposé par le Rassemblement à la primature.

Toute chose qui semble ne pas rencontrer l'assentiment de la majorité présidentielle qui estime, pour sa part, que l'opposition se doit de proposer trois noms au chef de l'Etat qui, à son tour, opèrera son choix en toute souveraineté. Et comme pour ne rien arranger, la mort du vieux Tshisékédi est venue compliquer davantage les choses, les querelles de leadership ayant apparu au grand jour au sein de l'opposition. Alors, que va-t-il se passer après le départ de l'UDPS de la table des négociations ?

Kabila fils a mis à exécution son plan B

Il y a de quoi être pessimiste, même si le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) s'est voulu rassurant en ces termes : « le plus beau, c'est que nous avons même, si vous êtes curieux de le savoir, fixé la date de l'adoption solennelle finale et la signature de l'arrangement particulier. C'est prévu pur lundi prochain à 11 heures ». Dont acte.

On attend de voir. Car, tout porte à croire qu'acculé de toutes parts, Kabila fils qui fait des pieds et des mains pour rester au pouvoir, a mis à exécution son plan B qui consiste à créer le chaos dans son pays pour in fine retarder les échéances électorales, notamment la présidentielle prévue pour décembre prochain. D'où la flambée des scènes de violences ces derniers temps à travers le pays.

De Béni au Kassaï central et oriental en passant par Kinshasa la capitale, toute la RDC connaît un regain de violences qui, chaque jour qui passe, apporte son lot de cadavres. Si fait que même les Evêques qui jouent les médiateurs, savent qu'ils ont du pain sur la planche. A moins que grâce au pouvoir de l'Esprit Saint, ils parviennent à ramener la brebis égarée, c'est-à-dire Joseph Kabila dans l'enclos ; lui qui, il faut le dire, est à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Ce n'est pas impossible. Mais la tâche promet d'être difficile et de très longue haleine.