Burkina Faso: Gestion du service paye de la police nationale - Attention aux frustrations !

L'affaire commence à faire un peu trop de bruit et il serait utile de tirer la sonnette d'alarme pour que des mesures soient prises dans le but d'éviter une éventuelle explosion de ce qui s'apparente de plus en plus à une cocotte-minute. Il s'agit de la question de la gestion du service payé à la Police nationale, qui fait des remous au sein de la troupe, et plus globalement de la gestion de certains émoluments des agents des Forces de défense et de sécurité.

Si au niveau de la Grande muette l'on en est encore aux bruits de couloirs, au niveau de la police nationale, l'UNAPOL (Union de la Police nationale) a donné de la voix contre ce qu'elle appelle « les coupeurs de routes », en référence à ces éléments de la hiérarchie qui feraient main basse sur les frais des agents. Et le Secrétaire général dudit syndicat n'est pas passé par quatre chemins pour dire que « certaines personnes, profitant de la discipline si chère à la Police, en profitent pour piller systématiquement les frais qui reviennent à leurs agents et qualifient systématiquement d'indiscipline toute tentative de dénonciation ».

Et de poursuivre : « Il n'existe absolument pas de problème d'indiscipline au sein de la police. Il existe plutôt une crise de confiance entre la base et le sommet ». En attendant d'avoir la version de la hiérarchie, de tels propos tendent à prouver, si besoin en était encore, qu'il y a un véritable malaise au sein de nos forces de sécurité. Si tel est vraiment le cas, il ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Il convient plutôt de prendre le problème à bras-le-corps et d'y trouver une solution. Surtout par les temps qui courent où la question sécuritaire est en passe de reléguer au second plan tous les autres aspects du programme présidentiel. En tout cas, dans le contexte sécuritaire actuel, il conviendrait de ne pas minimiser le problème, car cela pourrait être lourd de conséquences. Attention aux frustrations !

Le contexte sécuritaire actuel du pays requiert un engagement total de nos Forces de défense et de sécurité

Cela dit, la mutinerie de 2011 est encore fraiche dans les mémoires, et il faut à tout prix éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Car, si au manque de moyens matériels et financiers tant décrié, il faut ajouter la rancœur des agents qui s'estiment grugés par la hiérarchie, il est clair qu'une situation délétère au sein de nos FDS serait pain bénit pour les terroristes. C'est pourquoi il faut crever l'abcès et prendre les mesures qui seyent pour ramener la sérénité dans les rangs. Il y va de l'intérêt du pays et de la sécurité des citoyens. Car, même si l'on suppose que les frais servis par la hiérarchie ne sont pas en porte-à-faux avec les textes, il peut y avoir un énorme manque à gagner qui pourrait susciter des frustrations.

Pourtant, l'heure n'est pas à la démoralisation des acteurs de terrain, qui sont souvent en première ligne dans les combats. Par conséquent, si ce sont les textes qui nécessitent une relecture pour régler le problème, il ne faudrait pas hésiter à s'y pencher, si tant est que ce soit la solution idoine. S'il s'agit aussi d'éléments, dans la hiérarchie, qui se laissent aller à une certaine boulimie au risque de fragiliser ou de mettre en péril l'efficacité de la troupe sur le terrain, il conviendrait aussi d'y trouver la réponse appropriée.

Sans jeter la pierre à qui que ce soit, il est clair que le contexte sécuritaire actuel du pays requiert un engagement total de nos Forces de défense et de sécurité qui sont déjà sur la brèche, à tous les niveaux. Et il serait difficilement compréhensible que l'on demande aux uns de donner leur poitrine pour la défense de la nation, si d'autres, qui sont certainement déjà logés à meilleure enseigne, peuvent se permettre de ponctionner dans le fruit du labeur de leurs éléments pour se la couler douce. Si c'est vraiment le cas, il y a de quoi s'en indigner et il y a quelque chose à revoir à ce niveau.

En tout état de cause, si la pratique, comme il se dit, a la peau dure au sein des nos forces de défense et de sécurité, il serait grandement temps que les choses changent, en raison du contexte qui a aussi évolué.