Congo-Brazzaville: Trop de personnalités politiques derrière les barreaux?

Des personnes présumées proches de l'ex-rebelle pasteur Ntumi, sont aussi visées, comme le sergent Jugal Mayangui arrêté en novembre. Des ONG dénoncent les tortures qu'il aurait subies. Des faits réfutés par la police et plus globalement par les autorités, qui nient l'existence de prisonniers politiques. Elles parlent plutôt d'une application impartiale de la loi.

Au Congo-Brazzaville, Paulin Makaya reste en prison. La cour d'appel a confirmé ce mardi 21 mars le jugement de première instance de deux ans de prison ferme contre l'opposant pour avoir organisé une marche. Outre le cas de Paulin Makaya, d'autres personnalités politiques sont également derrière les barreaux. Les autorités nient l'existence de détention pour des motifs politiques, des faits contestés par plusieurs rapports parus depuis le mois dernier. L'Observatoire congolais des droits de l'homme parle de plus d'une trentaine de leaders, cadres de partis ou proches de candidats à la dernière présidentielle, emprisonnés. Ils seraient même plus de 100 selon le département d'Etat américain. Parmi eux, plusieurs cas emblématiques.

