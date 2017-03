Afrique: Terre d'opportunités

Plusieurs dizaines de chefs d'entreprises marocains ont participé lundi à Casablanca au forum économique 'Doing business with Togo' organisé par la mission diplomatique togolaise en partenariat avec l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et le Groupe Hestim.

Objectif de cette première édition, renforcer la coopération économique bilatérale au moment où le royaume revient en force sur le continent.

Présent à Casa, Germain Meba, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT), a vanté les atouts économiques de son pays.

Infrastructures modernes, marché en croissance, essor des nouvelles technologies et des services financiers, TP, etc... Sans oublier une fiscalité modérée et une zone franche de réexportation.

Le Maroc n'a d'ailleurs pas attendu ce rendez-vous pour investir au Togo. Dans la banque et les télécoms, notamment. Des secteurs en très forte expansion.