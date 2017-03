Tchad: Marine Le Pen au pays, une visite qui fait des mécontents

Coté pouvoir, aucune des autorités n'a souhaité commenter cette actualité. Signalons que ce sont environ 4.000 militaires français qui sont engagés dans l'opération Barkhane dont la base se trouve à N'Djamena. Et qui mène des opérations contre les djihadistes dans cinq pays du Sahel à savoir : la Mauritanie, le Mali, le Niger, Tchad et Burkina Faso.

Parmi les anti Marine Le Pen, figure l'Undr, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, le principal parti de l'opposant Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle d'avril dernier. Il s'agit là des conséquences de sa déclaration exprimant sa reconnaissance à la réélection d'Idriss Deby Itno. Une victoire jusque là, pas reconnue par l'opposition. Autre grief de l'Undr contre la visite de la candidate de l'extrême droite française, c'est aussi sa politique migratoire jugée raciste et xénophobe. Pour le journaliste et blogueur Tchadien Djekombé Francois , l'arrivée de Marine Le Pen est un non événement pour le citoyen tchadien.

