Congo-Brazzaville: Paulin Makaya condamné à rester en prison à Brazzaville

A l'annonce du verdict, soit vingt-quatre mois de prison et une amende de 2,5 millions de Francs CFA (environ 3 810 euros), Maître Eric Yvon Ibouanga, l'avocat de Paulin Makaya, a dénoncé une décision illégale et s'est engagé à faire appel devant la cour de cassation.

Le juriste congolais Maixent Hanimbat estime que cette décision est une décision pour les justiciables congolais, car l'infraction de trouble à l'ordre public est très volatile. Maixent Hanimbat, qui est aussi responsable du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme a indiqué que Paulin Makaya s'était servi des éléments de la loi contenus dans la constitution de 2002 pour organiser "une marche pacifique, dans le but de protester contre le changement "des dispositions intangibles" de cette constitution.

