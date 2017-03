Tchad: La présidente du FN au Tchad - Laissez Marine en paix !

Photo: Flickr

Marine Le Pen

analyse

Elle n'avait pas encore fait son baluchon, que la polémique enflait déjà au Tchad. Dès l'annonce de sa visite, une bonne partie de la classe politique et de la société civile était vent debout et prête à empêcher que Marine Le Pen vienne souiller de sa présence le sol tchadien. Mais il en fallait beaucoup plus pour dissuader la visiteuse surprise et son hôte, si bien que cette dernière a débarqué hier à N'Djamena et contre vents et marées.

Il faut dire qu'il est de tradition désormais établie chez les candidats à la présidentielle française, de chercher à se forger une stature internationale et de futur chef des armées en effectuant l'incontournable pèlerinage à l'étranger et sur des bases militaires françaises. François Fillon des Républicains s'est bien rendu au Mali auprès des soldats français déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron « En marche » pour l'Elysée, n'a-t-il pas fait un détour par Alger, au prix d'une polémique sur le sujet ô combien délicat de la colonisation...

Alors, quoi de plus naturel que la patronne du Front national qui, soit dit en passant, caracole en tête des sondages aille chercher à l'extérieur ce supplément de « présidentiabilité » qui manque à son palmarès. Après le Liban, le choix du Tchad ne s'est pas fait au hasard, puisqu'il se trouve que le pays abrite le QG de la force Barkhane qui couvre cinq pays du Sahel dont le Niger, le Burkina et surtout le Mali.

Mais quand bien même elle serait dans son bon droit, la présence de Marine fait un peu tache sur le Continent noir. Digne héritière de son père, Jean-Marie, et malgré son entreprise de « dédiabolisation », l'avocate de formation porte les couleurs dures du FN, celles d'un parti d'extrême droite réputé raciste, xénophobe, antimusulman, antisémite et que sais-je encore. Il est vrai que Le Pen père a eu quelques sorties douteuses qui ont fini par donner de lui l'image d'un monstre aux idées négationnistes.

Dès lors, on peut comprendre et partager le sentiment anti- Le Pen qui anime les Tchadiens et bon nombre d'Africains, surtout lorsque la candidate d'extrême droite a invité Idriss Deby à venir prendre le thé à l'Elysée lorsqu'elle y déposera ses pénates. Mais il faut bien reconnaitre qu'elle a au moins le mérite d'être à la hauteur de ses péchés, de sorte qu'on sait au moins à quoi s'en tenir avec elle, au contraire de ces politiciens « normaux » de France et de Navarre qui feignent de mépriser ses idées et qui, à l'approche des échéances électorales, s'en vont marauder sur les thèses frontistes comme l'ont fait certains locataires de l'Elysée de Mitterrand à Hollande en passant par Chirac l'Africain et surtout un certain Sarkozy qui, pour les besoins de sa cause, a si souvent taillé des croupières au FN.

Alors qu'on laisse Marine prendre le soleil, car il faudra bien un jour ou l'autre compter avec elle. Qu'on se prépare donc à dîner avec le diable, quitte à se doter de longues fourchettes.