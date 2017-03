Cameroun: Le cyclisme camerounais en perte de vitesse

Pour diverses raisons, des contre-performances se multiplient chez les cyclistes nationaux lors des dernières compétitions d'envergure.

Qu'il semble loin, le temps où les cyclistes camerounais étaient les rois de la « Petite reine ». Une période pourtant pas si éloignée, car Clovis Kamzong Abossolo a remporté le Tour international cycliste du Cameroun en 2015 et Yves Ngue Ngock en 2012. Cependant, au cours des récentes compétitions d'envergure, les Camerounais ne se sont guère illustrés. Bien au contraire. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, c'est un cycliste expatrié, l'Allemand Nikodemus Holler, qui a terminé la course avec le maillot jaune du premier au classement individuel au temps.

Le premier camerounais, Clovis Kamzong Abossolo, encore lui, n'arrive qu'en seizième position, à 6mn 15s du leader. SNH vélo club se classe cinquième au classement général des équipes, tandis que la sélection nationale est avant-dernière. Lors de l'édition 2016 du Tour, Damien Tekou s'était classé dixième, à 5 mn 02s du lauréat, le Marocain Mohamed Amine Er Rafai. Le bilan des cyclistes camerounais lors des dernières courses internationales n'est pas plus élogieux. Ainsi, Boris Tientcheu n'est arrivé que 35e à 10 mn 32 s du vainqueur, à l'issue de la Tropicale Amissa Bongo 2017, épreuve inscrite également au calendrier UCI de l'Africa Tour, comme le Tour du Cameroun.

Au Tour du Rwanda 2016, le premier coureur camerounais au classement général, Kamzong Abossolo, s'est classé 37e avec 51' 58" de retard sur le maillot jaune. Rare éclaircie, la troisième place d'Hervé Raoul Mba, au Grand prix international Chantal Biya 2016, à 22 s du maillot jaune. Un problème mécanique l'avait empêché d'inquiéter véritablement le Français Martial Roman, vainqueur. Mais, le cycliste, encore convalescent suite à une fracture lors des Dixiades 2016, n'a pas pris part au Tour cette année. De même Kamzong Abossolo a remporté deux étapes lors du dernier Tour de Côte d'Ivoire. Au demeurant, à la Fédération camerounaise de cyclisme, l'on évoque le rajeunissement de l'équipe des cyclistes camerounais. Une relève visiblement loin d'être prête, voire pas encore au niveau des coureurs étrangers de même catégorie, étant donné qu'un seul Camerounais, Yaou Gadji, s'est classé dans le Top 10 des meilleurs jeunes, à l'issue de ce Tour du Cameroun.

L'explication

Honoré Yossi: « Nous préparons la relève»

Président de la Fédération camerounaise de cyclisme

Quel diagnostic faites-vous du cyclisme camerounais après cette 14e édition du Tour du Cameroun ?

Le cyclisme camerounais aujourd'hui se porte bien. Je le dis sans hypocrisie. A cette 14e édition du Tour international cycliste du Cameroun, nous avons invité des équipes très fortes : l'Allemagne, la Hollande, le Rwanda, le Maroc et la Slovaquie, etc. Mais, c'est fait à dessein. Nous avons pensé que pour que nos athlètes puissent évoluer, il faut qu'ils se mesurent à plus fort qu'eux. Nous aurions pu inviter les équipes tchadienne, malienne ou centrafricaine. Avec elles, nous aurions gagné. Mais, ce n'est pas la politique que nous voulons mettre en place. Nos cyclistes vont apprendre énormément dans ce peloton. Nous préparons la relève. C'est une grande expérience.

Il n'en demeure pas moins que les Camerounais ne se sont pas du tout distingués...

Concernant le résultat des cyclistes camerounais, il va falloir encore travailler davantage pour arborer cette tunique jaune du vainqueur à l'issue de la compétition. Sur le plan sportif en général, nous avons assisté à une très belle course. S'il fallait recommencer, nous n'hésiterions pas à inviter des équipes aussi fortes que celles qui ont pris part à cette édition. Il n'y a pas de problème au niveau administratif. Il ne faut pas forcément chercher la petite bête. Nous sommes tout simplement tombés sur plus forts que nous. L'équipe camerounaise a été rajeunie à 60%. Il y a des cyclistes des catégories juniors que nous avons insérés dans le peloton. On ne peut pas attendre des résultats de cette équipe dès aujourd'hui, à l'image de ceux produits par les Allemands ou les Marocains, qui arpentent le Tour et les circuits continentaux depuis une dizaine d'années.

Ces athlètes vont travailler et nous pensons que d'ici deux ans, ils auront atteint le même niveau que ces équipes. En termes de perspectives, nous allons participer au Tour du Maroc dans quelques semaines et au Tour du Rwanda. Nous avons trois ou quatre Tours dans notre programme de compétitions. Des mesures ont déjà été prises pour améliorer les résultats. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le cyclisme jeune, le VTT, etc. que nous allons développer dans les régions. Nous pensons que c'est dans ce giron que nous pourrons détecter la perle rare et trouver des coureurs qui nous permettront de gagner demain.

Vous avez évoqué la question du dopage durant la compétition, est-ce que cela a pu favoriser des équipes ?

Ce que j'ai dit, c'est que j'aurais souhaité que les tests anti-dopage aient commencé à partir de Bafoussam, lors de la première étape de montagne. Tous ceux qui regardent le cyclisme mondial savent que le dopage fait partie du peloton. Ce n'est pas une spécificité du Tour du Cameroun. Il serait souhaitable que le dispositif soit installé au début de toutes les courses.