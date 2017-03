Cameroun: Coopération Cameroun-Russie - L'hydraulique au centre des attentions

Cette question et bien d'autres ont fait l'essentiel d'une audience entre le ministre de l'Eau et de l'Energie et l'ambassadeur russe hier à Yaoundé.

Le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Basile Atangana Kouna, a reçu hier en audience, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, Nikolay Ratsiborinsky. Le sujet abordé par les deux personnalités portait sur la toute première session du comité paritaire entre les deux pays dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Selon le Minee, c'est en fait un groupe de travail constitué par les deux parties, le rôle de la partie camerounaise étant de proposer des projets particuliers, des programmes qui seront ensuite passés en revue par les deux camps. « Dans un délai proche, on va procéder à l'évaluation de ces projets liés au secteur hydraulique et envisager une visite en Russie », a précisé Basile Atangana Kouna.

C'est dans cette perspective que le diplomate russe conduisait une délégation d'experts russes avec à sa tête le directeur du Centre d'information et d'analyse pour le développement des ressources en eau de la Fédération de Russie. Une séance de travail entre les deux équipes a tout de suite été tenue avec côté camerounais une demi-douzaine de directeurs du Minee. Il s'est agit, comme l'a précisé le diplomate, de l'installation du groupe de travail russo-camerounais chargé de peaufiner la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement des ressources hydrauliques au Cameroun.

A l'issue de cette rencontre, quelques projets seront proposés par la partie camerounaise. D'après le diplomate, il s'agit notamment des projets liés au secteur de l'eau et de l'énergie. Il sera aussi question de la purification de l'eau utilisée de même que de la recherche de ressources en eau potable. En cela, le Cameroun tient le partenaire idéal. « Le Centre d'information et d'analyse pour le développement des ressources en eau de la Fédération de Russie est responsable de la supervision, de l'expertise et du contrôle de tous les travaux liés aux ressources hydrauliques », a indiqué Nikolay Ratsiborinsky.