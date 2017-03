Cameroun: Un dîner d'Etat pour magnifier l'amitié

Le président de la République et son épouse ont à nouveau été les hôtes du président italien hier soir au palais du Quirinal.

Après le tête-à-tête en fin de matinée au palais du Quirinal et la visite effectuée dans les principales institutions politiques italiennes, Paul Biya et son épouse ont assisté à un dîner d'Etat hier soir à 20h offert par le président italien Sergio Mattarella en leur honneur. Ce dîner d'Etat constituait ainsi le summum de la visite d'Etat de 72 heures que le chef de l'Etat camerounais effectue depuis hier en Italie. A son arrivée au palais du Quirinal, le couple présidentiel a été accueilli par le chef du protocole d'Etat italien. Paul et Chantal Biya ont été ensuite introduits auprès du président Sergio Mattarella dans le salon Brustolon.

S'en est suivi un échange de cadeaux entre Paul Biya et Sergio Mattarella d'un coté et entre Chantal Biya et Laura Mattarella de l'autre. Les deux chefs d'Etat se sont retrouvés dans un autre salon du Quirinale où les membres des deux délégations officielles leur ont été présentés. Dans leurs toasts d'usage, les deux présidents ont réaffirmé la vitalité de la coopération entre les deux pays.

Ils se sont félicités surtout du réchauffement des liens qui unissent Yaoundé et Rome et qui se manifestent par l'échange des visites entre les chefs d'Etat, l'intensification de la coopération universitaire et humanitaire et l'accroissement des investissements italiens au Cameroun. Paul Biya et son épouse ainsi que et les membres de la suite officielle ont apprécié le savoir-faire et l'art culinaire italiens. Après le dîner d'Etat, les deux chefs d'Etat et leurs délégations officielles ont assisté à une belle prestation de la chorale les Glorious Voices, de l'université de Yaoundé 1 dont les membres sont les invités spéciaux du président italien Sergio Mattarella.