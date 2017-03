Cameroun: Sur la colline du pouvoir italien

L'épouse du chef de l'Etat, Mme Chantal Biya, a eu droit à une visite guidée du palais du Quirinal à Rome.

La matinée du 20 mars 2017, premier jour de la visite d'Etat que le président de la République, Paul Biya, effectue en compagnie de son épouse en Italie, a été fort chargée. Après la cérémonie officielle d'accueil du couple présidentiel au palais du Quirinal, présidence de la République italienne, la première dame, Chantal Biya, a été invitée à visiter les lieux. Sous la conduite de Laura Mattarella, fille aînée du président Sergio Mattarella. Le palais du Quirinal, un des grands symboles de l'Etat italien, est un lieu chargé d'histoire. Situé sur la place éponyme, la plus haute des sept collines de Rome, le palais du Quirinal a été, un temps, la résidence des papes dans « la cité éternelle ».

Construit à partir de 1583 à l'initiative du pape Grégoire XIII, ce bâtiment est l'un des plus prestigieux de la capitale italienne, tant du point de vue artistique que politique. Il a été la résidence romaine de trente papes, de Grégoire XIII à Pie IX. C'est à partir de 1870 qu'il est occupé par le roi d'Italie et sa famille, avant de devenir la résidence officielle du président de la République italienne. Avec une superficie de 110.500 m², le palais du Quirinal serait le sixième plus grand bâtiment au monde en termes de superficie. Il s'agirait encore de la plus grande résidence d'un chef d'Etat. Plusieurs artistes, parmi les plus grands d'Italie, voire d'Europe, ont contribué à sa construction ou à ses aménagements, comme Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Ferdinando Fuga et Carlo Maderno.

Actuellement, le palais abrite le plus grand fragment d'une fresque de l'artiste Melozzo da Forlì. S'y trouvent aussi diverses collections, parmi lesquelles : des tapisseries, tableaux, statues, vieux carrosses, horloges, meubles d'antiquité, porcelaines et autres objets d'art retraçant la conquête italienne. Très intéressée par ces vestiges historiques, la première dame, Chantal Biya, a arpenté le bâtiment de salon en salon, en passant par les nombreux couloirs aux murs couverts de toiles de grands maîtres italiens, la bibliothèque remplie de livres anciens, la salle de musique donnant une vue panoramique sur Rome. Au terme de cette visite fort instructive, Mme Chantal Biya a retrouvé le président de la République pour le dépôt d'une couronne de fleurs à l'Autel de la patrie, la mairie de la ville de Rome.